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وزير الأمن الإسرائيلي: "تشجيع رفض الخدمة العسكرية يشكل خطرا على أمن إسرائيل"

i24NEWS

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وزير الأمن الاسرائيلي يوآف غالانت
Ariel Harmoni/Ministry of Defenseوزير الأمن الاسرائيلي يوآف غالانت

وزير الأمن الاسرائيلي يقول إن المطالبات برفض الخدمة العسكرية خطيرة وتشكل جائزة لأعدائنا

تطرق وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت مساء اليوم الى التهديدات التي أطلقها ضباط احتياط بالتوقف عن تطوعهم بأداء الخدمة في الجيش الإسرائيلي في إطار الاحتجاجات على الثورة القانونية وقال إن" المطالبات التي يتم سماعها هذه الأيام بتشجيع رفض الخدمة العسكرية والتوقف عن التطوع بالجيش لجنود وضباط الاحتياط تهدد وحدة الصفوف، خطيرة وتشكل جائرة لأعدائنا". 

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وأضاف :"أطالب الشخصيات العامة من اليمين واليسار، أبقوا السياسة خارج الجيش, رفض الخدمة العسكرية يضر بالجيش الإسرئيلي، رفض الخدمة يضر بجهاز الأمن. رفض الخدمة يمس بأمن إسرائيل. الجيش الإسرائيلي هو أداة حماية توفر الحياة لدولة إسرائيل. يجب علينا جميعا إدانة رفض الخدمة أو المطالبات رفض الخدمة، والتذكر جيدا أن لجميعنا مصير واحد، نحن إخوة.الجيش الإسرائيلي هو جيشنا جميعنا، جيش الدفاع عن إسرائيل. لا يوجد لدينا جيش آخر يمكننا الاعتماد عليه، يجب علينا الاهتمام بأن نبقيه متماسكا، وإبقاءه خارج كل خلاف". 

وردا على تصريحاته من حركة احتجاج "ضباط خدمة الاحتياط إخوة" قالوا :"وزير الأمن، انت قلت أن التشريع يمزق الشعب ويشكل خطرا على أمن الدولة. إن اردت وقف الحرب الأهلية- أوقف التشريعات. جيش الشعب موجود فقط في الديموقراطية". 

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