بظل المخاوف من رفض ضباط احتياط أداء الخدمة: وزير الأمن يعقد جلسة مع القيادة العسكرية الإسرائيلية

جاء هذا في أعقاب رسالة بعثها أمس أكثر من 300 ضابط يهددون برفض الخدمة بحال المصادقة على التشريعات القانونية

عقد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت الليلة اجتماعا مع كبار القادة العسكريين بينهم رئيس هيئة الأركان ، رئيس قسم العمليات، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، قائد سلاح الحو، قائد سلاح البحرية ومسؤلين آخرين بغرض الحصول على صورة للوضع بخصوص تأثير الاحتجاجات.

يشار الى أنه هناك مخاوف لدى الجيش الاسرائيلي من امكانية اعلان مئات الطيارين وأعضاء الطواقم الجوية من أنهم غير قادرين على أداء الخدمة، عدد الطيارين الذين من الممكن أن يرفضوا اداء الخدمة غير معروف.

ويأتي الاجتماع بعد أربعة ايام من تصريح غالانت أن "المطالبات التي تطلق خلال هذه الأيام لتشجيع رفض الخدمة العسكرية وتوقف ضباط الاحتياط عن التطوع في الجيش تهدد وحدة الصفوف، خطيرة وتشكل جائزة لأعدائنا. الجيش الإسرائيلي هو جيشنا كلنا، جيش دفاع إسرائيل، لا يوجد جيش آخر لدينا حتى نعتمد عليه، يجب أن نهتم بأن نحافظ عليه متماسكا وإبقاءه خارج كل خلاف".

وحتى اليوم لا يوجد أي ضرر على كفاءة الجيش الاسرائيلي، إنما على تماسكه بين العسكريين وجنود الاحتياط، في الجيش الإسرائيلي يتابعون بقلق النداءات لرفض الخدمة خصوصا في سلاح الجو، وفي حال عدم امتثال نحو 400 طيار لأداء الخدمة، سيمس الأمر بأهلية الجيش الاسرائيلي، ولا يعرف الجيش الاسرائيلي كيف سيتعامل مع مثل هذه الحالة بعد فقدان هذا العدد الكبير من القوة العاملة.

القيادة الأمنية والسياسية صامتة حاليا حيال بكل ما يتعلق بالتعمل مع نداءات رفض الخدمة، ويخشى الجيش الاسرائيلي انه في حال صدرت أوامر بتسريح كل من يرفض الوصول لأداء الخدمة فإن سيلحق ضررا في قدرة الجيش، لكن في حال كان الحديث عن أفراد فإن الجيش سيتمكن من استيعاب تسريحهم من الخدمة.

وافيد أن أن أكثر من 300 مقاتل من دورية هيئة الأركان أبلغوا قادتهم بأنهم لن يمتثلوا لأداء الخدمة في حال تشريع الاصلاحات القضائية.