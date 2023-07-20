رئيس الشاباك السابق يدعم العصيان: "بحال أُقرت التشريعات فنحن في حل من الالتزام بالعقد مع الدولة"

لا يجوز إلقاء اللوم على المجندين أنفسهم عن حالة الفوضى التي ترتبت على التغييرات القضائية التي ستحول إسرائيل إلى دولة أخرى وهو ما يحررنا من العقد الأصلي

حمّل رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية عن حالة تفكك الروابط القائمة على التطوع لدى جنود الاحتياط وبضمنهم الطيارين على نحو قد يضر فعلا بأمن إسرائيل، وفق النشر في واينت.

وأضاف متقاعد الشاباك في حديث مع الإذاعة العسكرية الإسرائيلية الخميس أنه لا يجوز إلقاء اللوم على المجندين أنفسهم عن حالة الفوضى التي ترتبت على سعي الحكومة فرض تغييرات قضائية تغير وجه الدولة وجوهرها التي ستتحول إلى دولة أخرى وهو ما يقود إلى التحرر من العقد الأصلي، وفق تعبيره.

أمس الأربعاء، أعلن قدامى المحاربين في الوحدات الميدانية أنهم سيوقعون على وثيقة يعلنون فيها عن رغبتهم بوقف تطوعهم لصالح الخدمة العسكرية، رفضا لمساعي الحكومة اليمينية تقليص دور المحكمة العليا وشل ذراعها من خلال إبطال "بند المعقولية" الذي يشكل أداة رقابة على قرارات الحكومة.

وفي محاولة لاحتواء تلك القضية وتقليص أضرارها، أمر رئيس الأركان هرتسي هليفي القادة العسكريين بإجراء محادثات حول هذا الأمر في الأيام المقبلة مع جميع جنود الجيش ووضع خطوط حمراء، أما قادة الاحتياط في الجيش فلا يستبعدون اتخاذ إجراءات قيادية ضد الجنود الذين لا يلبون النداء قد تتراوح بين تعليقهم من الجيش وإبعادهم فضلا عن إمكانية احتجازهم رهن الاعتقال.