أردوغان: لقاء نتنياهو"بداية لمرحلة أفضل بكثير في العلاقات التركية الإسرائيلية"

يأمل اردوغان في أن يكون اللقاء الأول الذي سيعقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بداية لمرحلة أفضل بكثير في العلاقات التركية الإسرائيلية".

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه يأمل في أن يكون اللقاء الأول الذي سيعقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بداية لمرحلة أفضل بكثير في العلاقات التركية الإسرائيلية".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي،قد أعلن، أمس الخميس، أن بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى تركيا يوم 28 يوليو/ تموز الجاري في زيارة دبلوماسية يلتقي خلالها بالرئيس رجب طيب أردوغان، في ما أعلن الرئاسة التركية أن "بنيامين نتنياهو ومحمود عباس سيزوران أنقرة خلال الأسبوع الوشيك"

ومن جهتها أعلنت الرئاسة التركية، أمس الخميس، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيصل إلى أنقرة يوم 25 يوليو/تموز الجاري و، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيزور أنقرة يوم 28 يوليو/ تموز الجاري.

في وقت سابق من يونيو/حزيران المنصرم، ذكرت تقارير أن الزعيمين كانا يخططان لعقد اجتماع في يوليو/تموز الجاري في أنقرة، وبحسب المصادر، يخطط الزعيمان لمناقشة تعميق العلاقات في السياحة والأعمال، بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا العام الماضي. ومن المتوقع أن يكون موضوع مهم آخر على جدول الأعمال هو شحنات الغاز المحتملة إلى تركيا، وفقًا للتقارير.