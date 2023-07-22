من تل أبيب إلى القدس: عشرات آلاف الإسرائيليين في مسيرة احتجاجية ضد "الاصلاحات القضائية" نحو الكنيست

انطلقت المسيرة الاحتجاجية مساء الثلاثاء الماضي وتتواصل منذ 4 ايام للاحتجاجات على "الاصلاحات القضائية"

قبل التصويت الأسبوع القادم على إلغاء "حجة المعقولية"، وعلى خلفية الهزة في سلاح الجو الإسرائيلي بعد إعلان مئات الطيارين من خدمة الاحتياط عن توقفهم عن التطوع في سلاح الجو، يواصل عشرات الآلاف من المتظاهرين ضد الثورة القضائية صباح اليوم مسيرتهم سيرا على الأقدام الى مدينة الأقدام حيث ساروا على شارع 1 الرئيسي المؤدي الى المدينة ومن المخطط وصولهم الى مدخل المدينة الساعة 19:30، ومن هناك سيتوجهون الى الكنيست للمشاركة في المظاهرة الضخمة مساء اليوم.

وكان المتظاهرون انطلقوا في مسيرتهم مساء الثلاثاء الماضي من مدينة تل أبيب، حيث ساروا في مسيرة انطلقت بشكل عفوي بعد احتجاجات "ليلة المقاومة، وقضوا ليلتهم الاولى في منتزة ارئيل شارون ، فيما قضوا ليلتهم أمس في كيبوتس نحشون وواصلوا من هناك مسيرتهم على شارع 1، ما تسبب بازدحامات مرورية في الطريق الى القدس.

Jonathan Shaul/Flash90 نشطاء مناهضون للإصلاح يسيرون إلى القدس كجزء من الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي للحكومة في الساعات الأولى من الصباح في كيبوتس نحشون ، 21 يوليو ، 2023.

ويخطط المحتجون بعد المظاهرة الكبيرة أمام الكنيست إقامة "مدينة خيام" خارج مقر الكنيست والبقاء للمبيت في مدينة القدس. وفي أعقاب الاحتجاجات والمسيرات التي ستقام مساء اليوم وغدا في القدس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية انه ابتداء من ساعات المساء في عشية السبت سيتم اغلاق عدد من الشوارع والطرقات في المدينة بحسب ما تقتضيه الحاجة.

وبصورة استثنائية سيشارك في في المسيرة الاحتجاجات قضاة متقاعدون، وفي رسالة بعثوها كتبتها لهم القاضية المتقاعدة سبيوني روتلفي :"في شعور ثقيل بسبب تدمير ’حصن’ جهاز القضاء- نظام عملنا فيه جميعنا من منطلق شعور بالرسالة والايمان العميق بقيم النظام الديموقراطي، قررنا كمجموعة من قضاة متقاعدون الوصول غدا الى القدس للمشاركة في ختام المسيرة". ونشر مقاتلو سلاح المدفعية المشاركون في الاحتجاج فيديو صباح اليوم لنائب رئيس الأركان السابق اللواء دان هارئيل يدعو للتوجه إلى القدس.