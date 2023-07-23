جيش الدفاع الإسرائيلي هو جيش الشعب، وعندما ينقسم الشعب ويشقه النزاع فإن ذلك يصل أيضًا إلى جيش الدفاع الإسرائيلي

عقب عضو الكنيست بيني غانتس اليوم الأحد من فوق منصة الكنيست خلال النقاش حول إلغاء أو تقليص 'مبرر الرجاحة' (حجة المعقولية) من تداعيات المضي في حمأة النزاع والانقسام. وقال غانتس: "ما نواجهه هو تصدّع في بطاقة الهوية الإسرائيلية على نحو لم نعرفه من قبل".

"المجتمع الإسرائيلي، الذي تغلب دائمًا على التحديات، تمكن حتى اليوم من إبقاء الجيش الإسرائيلي فوق كل جدل. وكلي خشية أن الأمر مختلف اليوم. جيش الدفاع الإسرائيلي هو جيش الشعب، وعندما ينقسم الشعب ويشقه النزاع فإن ذلك يصل أيضًا إلى جيش الدفاع الإسرائيلي".

Chaim Goldberg/Flash90 نشطاء مناهضون للإصلاح يحضرون صلاة خاصة عند حائط المبكى في البلدة القديمة بالقدس ، 23 يوليو ، 2023

وتابع غانتس: "يجب أن يقال بوضوح - الحكومة هي المسؤولة عن هذا الوضع. الجنود في الجيش الإسرائيلي ليسوا هم من خلق المشكلة، بل هم المتأثرون بها، مثلهم كمثل المجتمع الإسرائيلي. قلت ذلك من قبل، وأكرره اليوم أيضًا، أنا أدعو الجميع إلى الاستمرار في الخدمة والتطوع. إلى جانب ذلك، فإن لغة وموقف رئيس الوزراء وأعضاء الائتلاف - تستحق الإدانة. وبدلاً من إظهار التعاطف تجاه هؤلاء الصالحين وسماع صرختهم، فإنهم يطلقون عليهم تسمية 'الرافضين'.

وحذر غانتس في كلمته من أن المجتمع الإسرائيلي ككل في طريقه لاجتياز الخطوط الحمراء. يمكننا أن نشعر بذلك أثناء تناول الطعام مع الأسرة، في المحادثات في العمل، ومن يظن أنها لا تصل إلى كل دائرة وسرية وكتيبة في الجيش – فإنه منقطع عما يجري حقا في وحدة الجيش.

الطريق الصحيح لدولة إسرائيل هو الاتفاق في مقابل الاتفاق. أنا أدعو أعضاء الائتلاف لاغتنام هذه الفرصة بوصفها الوقت المناسب لإظهار القيادة واتخاذ الخطوات اللازمة، فهناك خطر واضح ومباشر يحدق بنا. حتى في الأوقات الصعبة، سنكون على ثقة أنه حتى لو تم تمرير هذا القانون الفاسد، فسوف نستمر في العمل وسنقوّم الخلل سريعا".