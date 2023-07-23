الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ زار نتنياهو في المستشفى وسيقابل بعدها رئيس المعارضة لابيد

شارك الآلاف من المحتجين بعد ظهر اليوم في مظاهرة حاشدة أمام الكنيست، وأقام جزء منهم "مدينة خيام" في المكان، في المقابل، بدأت الآن مظاهرة تأييد الإصلاحات القضائية في شارع كابلان في مدينة تل أبيب، والذي عرف الموقع حتى الآن موقعا للمعارضين للاصلاحات القضائية.

ولأول مرة في تاريخها، أغلقت الكنيست اليوم أبوابها أمام الجمهور بسبب المخاوف من حوادث عنيفة، وسمح فقط للعاملين والذين يمتلكون حق دخول دائم.

للتطورات الأخيرة يوجد أيضا تأثيرات مصيرية على الجيش الإسرائيلي وذلك بعد احتجاجات الطيارين، وبعد إعلان نحو 10 آلاف جندي احتياط أنهم لن يلتزموا للخدمة العسكرية، المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أكد "أننا بعيدون أياما من الإضرار بالجيش الإسرائيلي".

في المقابل هدد رؤساء الاقتصاد الإسرائيلي بالاضراب، وذلك بعد أن بعث رئيس الهستدروت بار-دافيد رسالة الى رؤساء الائتلاف, في الليكود رفضوا الاقتراح واعتبروه "قبول أحادي الجانب لموقف المعارضة". كما ان نتنياهو خاض الليلة عملية زرع منظم القلب في مستشفى شيبا، ومن المتوقع أن يبقى قيد العلاج عدة أيام.

وتوجه رئيس المعسكر الوطني ، بيني غانتس ، إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعرض تسوية بشأن استمرار تشريع الثورة القانونية وقانون إلغاء سبب المعقولية. قال غانتس: "إذا ذهبنا إلى الخطوط العريضة للاتفاقات ، فسنطبقها على الكنيست الحالية والقادمة. إذا لم نتوصل إلى اتفاقات ، فسيصبح هذا التشريع في الكنيست القادمة وصمة عابرة في تاريخ دولة إسرائيل "