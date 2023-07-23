استطلاع إسرائيلي: حزب غانتس يواصل تعززه والائتلاف الحالي يتراجع

التطورات السياسية الأخيرة باتت تؤثر على رصيد الأحزاب في الانتخابات بموجب استطلاع إسرائيلي جديد

مع التطورات الأخيرة في إسرائيل بشأن "الثورة القضائية"، تتعزز مكانة المعسكر الوطني برئاسة بيني غانس حيث حصل على 30 مقعدا في إستطلاع إسرائيلي جديد، مقابل 27 مقعدا لحزب "الليكود".

وبحسب استطلاع هيئة البث الرسمية "كان" حصل حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد على 17 مقعدا، بينما حصل الصهيونية الدينية على 10 مقاعد، حزب شاس حصل على تسعة مقاعد، و"يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد، في وضع المقاعد الحالي يحصل الائتلاف الحالي على 53 مقعدا.

بينما يحصل كل من "يسرائيل بيتنو" و"ميرتس" و"القائمة العربية الموحدة، وتحالف الجبهة والعربية للتغيير على 5 مقاعد لكل واحدة منها، بينما لازال حزب العمل لا يتجاوز نسبة الحسم لكنه يتعزز مع 3.1% من الأصوات، في حين أن حزب التجمع لا يتجاوز نسبة الحسم.

وسئل المستطلعين عن موقفهم من "بند المعقولية" ، 46% منهم عارضوا مقابل 35% ايدوا ذلك، الباقي لا يوجد له رأي لذلك، رغم ان الأغلبية تعارض "بند المعقولية" الا 47% منهم يعارض ايضا رفض الخدمة التطوعية لضباط الاحتياط.