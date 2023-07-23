الرئيس الإسرائيلي السابق ريفلين ينضم للاحتجاجات ويطالب نتنياهو بوقف "فوري" للتشريعات

رئيس المحكمة العليا الأسبق اهارون باراك قال إن الغاء "بند المعقولية" سيقوض سلطة القانون

انضم الرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفين ريفلين الى الاحتجاجات ضد "الثورة القضائية" وقال في كلمة له أمام المظاهرة الحاشدة في مدينة القدس مطالبا نتنياهو "الوقف الفوري" للتشريعات القضائية. في حين اعتبر رئيس المحكمة العليا الأسبق أهارون باراك أن الغاء "بند المعقولية" سيقوض سلطة القانون.

وقال ريفلين إنه "هناك شخص وحيد يمكنه المساعدة بتجنب دولتنا الغالية الكارثة، واسمه بنيامين نتنياهو" وقال متوجها الى نتنياهو "بيبي ، أوقف فورا كل عملية التشريع برمتها، وقم بكل الأمور الضرورية التي تؤدي الى خلاص الشعب، وفوق كل هذا، تقف الدولة اليهودية، دولتنا اليهودية والديموقراطية".

وكان قال في مستهل كلمته إنه يشارك "حتى يتم إنقاذنا من فترة سيئة غير مسبوقة في تاريخ البلاد" وتوجه الى عشرات آلاف المتظاهرين في المكان وقال :"مهمتنا أن نرى إن كان بإمكاننا خلال الـ24 ساعة القادمة إنقاذ بلدنا المذهل" واقتبس ريفلين من وثيقة الاستقلال "أطلب منكم الانضمام الى طلب العفو والذي أرغب أن أعبر عنه أمام المقاتلين والطيارين المذهلين- فهم لا يستحقون سماع ما سمعوه".

من جانبه قال رئيس المحكمة العليا الأسبق القاضي اهارون باراك في كلمته التي بثت في المظاهرة بالقدس إنه "يعارض مشروع قانون الغاء "بند المعقولية" بشدة" وقال "أنا متأكد من أن مشروع القانون هذا سيقوض سلطة القانون، يمس بالإدارة السليمة والحقوق الأساسية لكل فرد في البلاد. هذا الوضع سيزداد سوءا أكثر وأكثر، حتى يصبح كارثة وطنية كبرى لإسرائيل".