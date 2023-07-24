رئيس الحكومة الإسرائيلية: لن نرضخ لرافضي الخدمة العسكرية، يوجد وقت للتفاهم حتى نوفمبر

تأتي كلمة نتنياهو بعد مصادقة الكنيست على تقليص "بند المعقولية" في الكنيست رغم الاحتجاجات والمعارضة القوية في إسرائيل

بعد المصادقة على تقليص "بند المعقولية" في الكنيست رغم الاحتجاجات والمعارضة القوية، قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في كلمه له، إنه لا زال يمكن التوصل الى اتفاق حول التشريعات كلها حتى نهاية تشرين ثاني/نوفمبر، وطالب بإبقاء الخلاف خارج الجيش الإسرائيلي.

وقال نتنياهو "أنجزنا اليوم عملية ديموقراطية مطلوبة، وتهدف الى إعادة التوازن بين السلطات، والذي كان هنا قبل 50 عام، حتى تتمكن الحكومة من قيادة السياسة. هذه ليست نهاية الديموقراطية، هذا فحوى الديموقراطية، الائتلاف عمل بكل الطرق للتوصل الى تفاهمات مع الائتلاف الحكومي".

وأضاف نتنياهو :"سنواصل السعي الى الحوار بهدف التوصل الى تفاهمات، نحن لا نتازل عن احتمال التوصل الى تفاهم واسع وأنا أقول لكم أن هذا ممكن" وتابع "خلال الأيام المقبلة سيتوجه الائتلاف الى المعارضة بهدف اجراء حوار معهم، نحن مستعدون لمناقشة كل شيء وفورا، وعمل هذا في جولة المحادثات خلال عطلة الكنيست والتوصل الى اتفاق شامل حول كل شيء وإن كانت هناك حاجة سنضيف المزيد من الوقت، حتى نهاية تشرين ثاني/نوفمبر. أود التأكيد على هذا مرة أخرى- لايجب أن يسيطر أي طرف على المحكمة. هذا لن يحدث في فترتنا".

وتابع نتنياهو "يجب علينا جميعا أن نتفق على أمر آخر: يجب إبقاء الجيش بعيدا عن أية خلافات سياسية، جميعنا نعرف أن الجيش الإسرائيلي يعتمد على ضباط احتياط مخلصين ومحبي للدولة، المطالبة برفض الخدمة العسكرية تمس بأمن جميع مواطني الدولة. ولا تملك أي حكومة خيار الخضوع الى إملاءات الرفض ولن نذعن لمثل هذه الإملاءات، أطالبكم، إخوتنا وأخواتنا في خدمة الاحتياط بأن تبقوا الخدمة في الجيش الإسرائيلي خارج النقاش السياسي".

وقال نتنياهو لقادة المعارضة: "يمكننا الاستمرار في الجدال ، يمكننا الاستمرار في القتال ، لكن يمكننا أيضًا أن نفعل شيئًا آخر: يمكننا التوصل إلى تفاهمات حول المستقبل. دعونا نتوصل إلى تفاهمات. هذه هي دعوتي إليكم ، وأنا أمد يدي للدعوة إلى السلام والاحترام المتبادل في داخلنا".