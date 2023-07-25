بعد "تقليص بند المعقولية": استطلاعات إسرائيلية جديدة تكشف صورة الوضع

ويظهر أحد الاستطلاعات أن 28 بالمئة من الإسرائيليين يفكرون بترك البلاد ولا زال حزب غانتس هو المتصدر

بعد يوم من تمرير قانون "تقليص بند المعقولية"، أظهر استطلاع للقناة الاسرائيلية "13" أن 56% من الإسرائيليين متخوفين من حرب أهلية، 28% من المستطلعين يفكرون بترك البلاد في إعقاب تشريع القانون، مقابل 64% لا يفكرون بذلك.

وبخصوص صورة المقاعد، فإن المعسكر الوطني بقيادة بيني غانتس يحصل على 30 مقعدا ، مقابل 25 مقعدا لحزب الليكود، حزب "يش عتيد" في المكان الثالث مع 17 مقعدا، وحزب شاس مع 10 مقاعد.

"يهدوت هتوراة" يحصل على 7 مقاعد، و"يسرائيل بيتنو" يحصل على 6 مقاعد، القائمة العربية الموحدة مع 6 مقاعد، الصهيونية الدينية يحصل على 5 مقاعد، عوتسماة يهوديت يحصل على 5 مقاعد، تحالف الجبهة-العربية للتغيير يحصل على 5 مقاعد، و"ميرتس" على 4 مقاعد، بينما حزب العمل والتجمع الديموقراطي لا يتجاوز نسبة الحسم. أما شكل التكتل الحالي فإن الحكومة الحالية تحصل على 52 مقاعد مقابل 63 مقعد للحكومة السابقة.

أما في استطلاع القناة الإسرائيلية 12، فأن المعسكر الوطني بقيادة بيني غانتس يحصل على 28 مقعدا، والليكود على 28 مقعدا ايضا، بينما "يش عتيد" يحصل على 19 مقعدا، وحزب شاس على 10 مقاعد، الصهيونية الدينية مع 8 مقاعد، ويهدوت هتوراة مع 7 مقاعد، "يسرائيل بيتنو" يحصل على 6 مقاعد، الجبهة- العربية للتغيير والقائمة العربية الموحدة مع 5 مقاعد لكل واحدة منهما، بينما تحصل ميرتس على 4 مقاعد، ايضا العمل والتجمع لا يتجاوزان نسبة الحسم. المعارضة الحالية تحصل على 62 مقعدا مقابل 53 للائتلاف الحالي.