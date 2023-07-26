بعد احتجاج ضباط الاحتياط: لجنة الخارجية والأمن بالكنيست ستناقش باجتماع سري كفاءة الجيش الإسرائيلي

الاجتماع سيعقد بحضور وزير الأمن يوآف غالانت الأسبوع القادم في مقر وزارة الأمن الإسرائيلي في مدينة تل أبيب

الأزمة المرتبطة باحتجاج ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي ضد الثورة القضائية في إسرائيل لا زالت متواصلة، وعلى إثرها تم دعوة أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست إلى نقاش سري مع وزير الأمن الإسرائيلي غالانت الأسبوع القادم لمناقشة كفاءة الجيش الإسرائيلي، جاء هذا بحسب ما صرح به أعضاء كنيست تمت دعوتهم الى الجلسة في الكنيست.

الجلسة التي تم تعريفها بأنها جلسة سياسية أمنية ستتركز في كفاءة وجاهزية الجيش الإسرائيلي لتنفيذ مهماته العادية والطارئة، وستعقد في مقر وزارة الأمن الإسرائيلي الاثنين القادم في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.

ويشار الى أنه قادة احتجاج "اخوة في السلاح" بأن أكثر من 600 ضابط احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي أعلنوا عن توقفهم عن الخدمة التطوعية بعد تقليص "بند المعقولية"، الحديث يدور عن 60 بالمئة من الموقعين عن الرسالة قبل أيام والتي شملت 1,142 متطوعا في سلاح الجو، هددوا بوقف خدمتهم في حال تم المصادقة على القانون. تشمل المجموعة، طيارين وأفراد من جهاز الطائرات المسيرة، جهاز التحكم، مقر العمليات، وكذلك أفراد الوحدة الخاصة، وجميعهم نشطين في خدمة احتياط سلاح الجو.

وفي وقت سابق من يوم أمس ، اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في حال عدم امتثال قوات الاحتياط فإن كفاءة الجيش ستتضرر ، واضاف انه حتى الآن الجيش يتمتع بكفاءة، لكن في حال لم تمتثل قوات الاحتياط للخدمة لفترة طويلة- فإنها ستتضرر، الحديث يدور عن خطوة تدريجية، ستتأثر بالتلائم مع امثتال ضباط الاحتياط. وأكد الجيش الإسرائيلي ارتفاع بكمية الطلبات لوقف خدمة الاحتياط.