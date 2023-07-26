مدفوعا بدعوة الرئيس الإسرائيلي للخروج من الأزمة الوطنية نتنياهو: "المصالحة ممكنة"

قال هرتسوغ "إن المسؤولية الأكبر حتى لو لم تكن حصرية لإيجاد حلول من شأنها أن تعود بالنفع على الدولة والمجتمع ككل ستكون دائمًا مع أولئك الذين يمسكون بزمام السلطة

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الأربعاء إن الأمر متروك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتوصل إلى حل للأزمة التي قال إنها تحيط بإسرائيل بعد تمرير قانون تقليص بند المعقولية بالرغم من المعارضة الشديدة التي أثارها في صفوف الشعب والجيش الإسرائيلي على السواء.

هزت احتجاجات وإضرابات حاشدة إسرائيل هذا الأسبوع في مواجهة قرار الحكومة المضي قدما في إصلاح قانوني مثير للجدل يحد من صلاحيات المحكمة العليا.

وأضاف هرتسوغ الذي ظهر بمظهر الاعتدال وسط دعوته للتسوية خلال الأشهر التي مزقتها الصراعات: "أتوقع أن أرى الكلمات المهدئة والاستعداد للحوار طوال مسار عمل الحكومة المستمر".

وقال: "إن المسؤولية الأكبر - حتى لو لم تكن حصرية - لإيجاد حلول من شأنها أن تعود بالنفع على الدولة والمجتمع ككل ستكون دائمًا مع أولئك الذين يمسكون بزمام السلطة، ومقابض الحكومة بأيديهم". أتوقع أن تتحول قريبا كلمات التطمين إلى أفعال، وتنعكس رسائل التواصل في خطة عمل ملموسة وملزمة. يجب علينا جميعا أن نفهم التحدي والعواقب المصيرية".

بعد ساعات من تصريح هرتسوغ، رد نتنياهو برسالة موجزة قال فيها "عشية تشعا بآف (الصوم في ذكرى خراب الهيكل)، أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق، وأنا أعمل مع أصدقائي لتحقيق هذه الغاية".