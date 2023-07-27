إسرائيل: أعضاء في الكنيست يقدمون اقتراحا للحد من صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة

يأتي مشروع القانون الهادف الى تقليص صلاحيات المستشار القضائي للحكومة في أعقاب تمرير إلغاء حجة المعقولية ما سيسمح لنواب الائتلاف تنفيذ مآربهم دون مراقبة قضائية

قدم نواب الائتلاف مشروع قانون جديد إلى الكنيست يوم الأربعاء لتقويض صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة وتحويل إمكانية مقاضاة أعضاء مجلس الوزراء إلى المدعي العام للدولة، في إشارة واضحة إلى تقسيم المنصب بين مسؤولين قانونيين.

يأتي مشروع القانون الهادف الى تقليص صلاحيات المستشار القضائي للحكومة في أعقاب تمرير التشريع الذي قلص حجة المعقولية ما سيسمح بالفعل لنواب الائتلاف تنفيذ مآربهم دون رقابة قضائية على ما قال مراقبون وفق النشر في واينت.

وأبدى مسؤولون قانونيون قلقهم من محاولة إقالة المستشارة القضائية الحالية للحكومة غالي بهراف ميارا التي واجهت مؤخرا تهديدات بفصلها على ضوء مواقفها المعارضة لقرارات الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.

وأضاف أولئك المسؤولون القانونيون أن "أعضاء الكنيست المقربين جدًا من نتنياهو (11 عضوا) قدموا بدون تردد مشروع القانون، الغرض منه إبعاد المدعية العامة عن التعامل مع ملفات نتنياهو وملفات رئيس الوزراء في المستقبل". كما تمت الإشارة إلى أنه على ضوء تمرير قانون تقليص حجة المعقولية سيصبح من السهل إقالة المستشارة القضائية للحكومة "هذا القانون برمته يتعامل مع فصل وتعيين الموظفين المؤتمنين على قانونية القرارات الحكومية دون مراجعة قضائية".

بنيامين نتنياهو ينأى بنفسه عن التعامل مع هذه القضية، بحكم تضارب المصالح. كما أفيد أن الاقتراح لم ينسق مع رئيس الائتلاف الحكومي ولا علاقة لنتنياهو به، وبالتالي فإن هذا الاقتراح لن يطرح على طاولة النقاش طالما لم يتم الحصول بعد على موافقة رئيس الائتلاف بخصوصه.