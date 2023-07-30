إسرائيل: الحكومة توافق على تخصيص 164 مليون شيكل للمدارس الدينية الحريدية

عندما طالبنا الحكومة بوقف تخفيض ساعات التعليم الخاص للأطفال ذوي الإعاقة، كان الرد أنه لا يوجد مال "، كتب زعيم المعارضة يائير لابيد وأضاف "هذه حكومة لا قلب لها"

من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد على زيادة في الميزانية قدرها 164 مليون شيكل للمدارس الدينية الأرثوذكسية المتشددة (المدارس التلمودية).

تمت إضافة القرار المقترح إلى جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء الليلة الماضية، لكن تم توقيعه بالفعل من قبل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وتم إعداده لموافقة الحكومة اليوم.

وتزعم الحكومة أن هذه الأموال كانت قد تم تخصيصها في الماضي لاتفاقيات الائتلاف وأنه بسبب سوء تقدير، يجب أن توافق عليها الآن في مجلس الوزراء.

وانتقدت المعارضة القرار وزعمت أن هذه الأموال تهدف إلى خدمة قطاعات من السكان دون غيرها.

عندما طالبنا الحكومة بوقف تخفيض ساعات التعليم الخاص للأطفال ذوي الإعاقة، كان الرد أنه لا يوجد مال "، كتب زعيم المعارضة يائير لابيد الليلة الماضية" أعلنوا اليوم أنهم سيقتطعون من جميع الوزارات الحكومية لإضافة 164 مليون شيكل للمؤسسات التوراتية. هذه حكومة لا قلب لها".

ورد أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتينو أيضًا قائلاً: "في منتصف الليل، مثل اللصوص، تواصل حكومة النهب التابعة لنتنياهو سرقة الأموال العامة. وهذا ابتزاز لا نهاية له. هذا ترتيب أولويات هذه الحكومة، المحتالون أولاً، ومؤدو الخدمة (العسكرية) ودافعو الضرائب تاليًا".

وتتواصل المظاهرات المعارضة للتعديلات القضائية للأسبوع الثلاثين على التوالي في احتجاج حاد وصارخ ضد نية أعضاء الائتلاف الحكومي تمرير رزمة تعديلات قضائية تستهدف استقلال القضاء في حين أكد المتظاهرون أنهم سيواصلون احتجاجاتهم دون هوادة حتى تتراجع هذه الحكومة عن غيها، وقد شارك في مظاهرات أمس السبت أكثر من 200 ألف متظاهر.