إسرائيل: الكنيست يقر قانون الأغلال الألكترونية الهادف إلى مكافحة قتل النساء المعنفات

وسيجري العمل في إطار حصة محددة من الأغلال لا تزيد عن 300 قيد فقط مرحليا، على الرغم من وجود ألف امرأة في مراكز إيواء النساء المعنفات

صادقت الكنيست بكامل هيئتها أمس الأحد، على قانون الأغلال الالكترونية في القراءة الثانية والثالثة. سيسمح القانون للنساء اللائي أصدرن أوامر تقييدية ضد رجال عنيفين بطلب المراقبة من خلال تقييد إلكتروني. تم اعتبار القانون ضمن خانة "أمر الساعة" (قانون مؤقت) لمدة ثلاث سنوات لدراسة تأثيره ومساهمته في الحد من العنف الأسري. وسيجري العمل في إطار حصة محددة من الأغلال لا تزيد عن 300 قيد فقط مرحليا، على الرغم من وجود ألف امرأة في مراكز إيواء النساء المعنفات.

انتظر القانون نحو عشر سنوات حتى تم إقراره ففي مطلع مايو / أيار 2022 طالبت رئيسة لجنة الأمن الداخلي آنذاك، عضو الكنيست ميراف بن آري من حزب يش عتيد، الحكومة بتقديم مذكرة بقانون متفق عليه، وتم تقديمه فى حزيران/يونيو. لكن تعثر تشريعه وبقي عالقا في القراءة الأولى على ضوء حل الكنيست إثر سقوط الحكومة. أما الحكومة الحالية فقد تمهلت عدة أشهر لإعادة الاقتراح إلى الكنيست.

إثر المصادقة على القانون بصيغته الحالية قال وزير الأمن القومي، عضو الكنيست إيتمار بن غفير: "هذا اقتراح مهم ومتوازن". وقال رئيس لجنة الأمن القومي، عضو الكنيست تسفيكا فوغل من عوتسما يهوديت: "بعد سنوات عديدة من محاولات التشريع، ها قد وضعنا الأصفاد في النهاية على أولئك الذين يؤذون بالفعل، أو من الواضح أنهم ينوون الأذى، من أجل تمكين حياة طبيعية لأفراد أسرته".