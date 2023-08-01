كلمة "الوحدة" ستختفي من المعجم بعد خمس دقائق. عندها سنكون جزءا من حكومة يرأسها متهم فاسد يفضل مصالحه الشخصية على مصلحة الوطن

عقب رئيس الوزراء السابق ورئيس المعارضة النيابية يائير لابيد في صفحته على الفيسبوك على الدعوات المتزايدة لتشكيل حكومة وطنية في إسرائيل يحل فيها كل من لابيد ورئيس المعسكر الوطني بيني غانتس محل بن غفير وسموتريتش على أمل أن تجلب تلك الخطوة الخلاص للمجتمع الإسرائيلي الذي يتمزق جراء التحركات الهادفة إلى تغيير وجه القضاء في إسرائيل.

وجاء في كلمته: الأشخاص الطيبون والأخلاقيون أيضا يتجولون هذه الأيام ويقولون: "حكومة الوحدة أفضل. فليحل لابيد وغانتس محل سموتريتش وبن غفير وننهي الأمر". وتابع لابيد "بدافع اليأس الشديد، يبدو الأمر وكأنه الحل. ندخل نحن الى الحكومة، وتنتهي أخيرا الفوضى المرهقة.

كلمة "الوحدة" ستختفي من المعجم بعد خمس دقائق. عندها سنكون جزءا من حكومة يرأسها متهم فاسد يفضل مصالحه الشخصية على مصلحة الوطن.

وأكمل لابيد فكرته قائلا: "هذا هو السبب في عدم دخول يش عتيد حكومة نتنياهو: لأننا في السياسة بسبب القيم. لأننا نؤمن بالعدالة. لأن الحل لحكومة تدمر البلاد ليس الانضمام إليها، بل محاربتها. يحتاج هذا البلد إلى الشفاء بشكل عاجل، ولكن لكي يحدث ذلك، يجب أن تختفي هذه الحكومة الشريرة من العالم".

تخشى المعارضة النيابية فتح هوة بينها وبين المعارضة في الشارع التي ترفض المحادثات مع حكومة نتنياهو ووقف الاحتجاجات ما لم يعلن رئيس الوزراء عن تجميد خطته لأمد طويل أو إلغائها من أساسها فيما هو مقيد وفق تعبير المعارضة بأيدي حلفائه من اليمين.