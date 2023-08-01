علماء وأكاديميون إسرائيليون كبار يحذرون من "أضرار" الاصلاحات القضائية

العلماء يستعرضون سلسلة من المؤشرات المتراكمة التي تشير الى "عمليات مدمرة" يمكن ان تمس بالمتانة العلمية لإسرائيل

وجه رؤساء الجامعات البحثية وأعضاء هيئة المجلس الوطني للأبحاث والتطوير المدني في إسرائيل اليوم رسالة الى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والى وزير التعليم ووزير الابتكار، العلوم والتكنلوجيا وقاموا بتحذيرهم من مواصلة العمل على الاصلاحات القضائية وقالوا إنه :"خلال الأشهر الأخيرة ، وفي الأسابيع الأخيرة خصوصا، تراكمت مؤشرات تشير الى عمليات مدمرة يمكن أن تمس بالمتانة العلمية لإسرائيل".

الرسالة تستعرض سلسلة لمؤشرات متراكمة، بينها انخفاض كبير باستعداد علماء إسرائيليين كبار يعيشون في الخارج الحصول على وظائف أكاديمية في إسرائيل والعودة للاستقرار فيها، إلغاء مشاركة علماء كبار في العالم بمؤتمرات علمية في إسرائيل، تهديدات واضحة لإلغاء تعاونات علمية بين علماء في إسرائيل وعلماء العالم، تهديدات واضحة لمتبرعين وقف تبرعاتهم بسبب الإصلاحات القضائية، بما في ذلك المتبرعين الذين اعلنوا عن وقف تبرعاتهم. انخفاض كبير بالهبات العلمية للعلماء الإسرائيليين، انخفاض كبير في استثمارات البحث والتطوير من جهات دولية في الخارج في شركات الهايتك الإسرائيلية وأكثر من ذلك.

وأشارت الرسالة أن "كل ذلك، يؤدي الى ضرر يتراكم ويزداد ويمكن أن يعرض مستقبل أمة الستارت-أب الى الخطر، المخاوف الكبيرة بأن يصبح الضرر لا يمكن تصحيحه" واشاروا الى أنه من واجبهم لفت الانتباه الى هذا "من منطلق دورهم كمكلفين على حماية التفوق العلمي الإسرائيلي، والتي يعتبر أمرا مهما لقوة إسرائيل الاقتصادية والأمنية".