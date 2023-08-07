رئيس الحكومة الاسرائيلية يدعم رئيس الشاباك بعد التهجم عليه

جاء هذا بعد انتقادات تلقاها بار من اعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي بعد تقرير صحافي

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم محادثة مع رئيس جهاز الشاباك رونين بار، ودعمه في أعقاب التهجم عليه من جانب الائتلاف، وذلك بعد يوم من سماعها, وذكر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه "تحدث مع بار وقام بدعمه والعاملين في الجهاز على العمل الهام الذي يقومون به من أجل أمن مواطني إسرائيل على مدار الساعة".

وبذلك ينضم نتنياهو الى موقف وزير الأمن يوآف غالانت أمس.وجاءت التصريحات بعد النشر أنه خلال تقييم للأوضاع الأمنية قدمه بار لنتنياهو، قبل الحدث في برقة والعملية في تل أبيب، ذكر "أن الإرهاب اليهودي يغذي الإرهاب الفلسطيني"

ويشار الى أن النائب في الكنيست ليمور سون هار-ميلخ صرحت أمس لموقع "واينت" أنه :"نرى أنهم قاموا بالخلط ولم يعرفوا تعريف من هو العدو ولم يعرفوا ردع العدو وإخضاعة، اذا نحن نجد أنفسنا أمام تعريفات مشوهة من هذا القبيل- من الذي يجب أن تقلق بشأنه وبمن يجب أن تواجه" وتطرقت في أقوالها على ما يبدو الى رئيس الشاباك رونين بار.

وزير الأمن يوآف غالانت رد على تصريحاتها وكتب إنه :"بفضل العاملين في جهاز الأمن العام ومن يرأسه والذين يعملون بعيدا عن أعين الجمهور، يتم إنقاذ المواطنين الإسرائيليين كل يوم. أدين بشدة تصريحات نواب الكنيست الذين يهينون رئيس الشاباك واقترح عليهم التراجع والاعتذار على أقوالهم. كل هجوم من جانب شخصية جماهيرية ضد الشاباك تمس بأمن الدولة ومواطنيها".