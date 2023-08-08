إسرائيل: وزير المالية يقول إن نتنياهو يدعم قراره تجميد تمويل التعليم العالي للعرب في القدس الشرقية

أعلن الوزير تجميد 2.5 مليار شاقل للقدس الشرقية، لمعارضته تمرير200 مليون شاقل لمدرسة التأهيل الأكاديمي التابعة للجامعة العبرية لدمج العرب في سلك التعليم العالي

صرح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، صباح اليوم (الثلاثاء)، إنه قد نسّق مع رئيس الوزراء موقفه بخصوص قراره تجميد الميزانيات المخصصة للتعليم العالي للسكان العرب في القدس الشرقية، مدعيا أن نتنياهو يدعم قراره، وفق النشر في واينت.

وأضاف سموتريتش أنه التقى نتنياهو أمس، وقال "أنا أنسق في هذا الأمر مع رئيس الوزراء. التقيت به وهو يؤيد هذا الموقف. شرحت له الأمر وحصلت على موافقته. نحن لا نريد أن يذهب الطلاب العرب إلى (جامعة) بير زيت (في رام الله)، ولكن ما سيحدث بدلاً من ذلك هو أننا سنحصل على "بير زيت" (معقل القومية الفلسطينية) داخل الجامعة العبرية".

وسبق لسموتريش أن قال بهذا الصدد أمس الاثنين، في محادثات مغلقة بأن دمج العرب في الجامعات يشجع القومية والتطرف، وأنه يعارض مبدئيا تحويل الأموال.

تأتي تصريحات وزير المالية تعقيبا على قراره تجميد مبلغ بقيمة 2.5 مليار شاقل للقدس الشرقية مدة شهرين، بناء على معارضته تمرير ميزانية 200 مليون شاقل لمدرسة التأهيل الأكاديمي التابعة للجامعة العبرية لدمج العرب في سلك التعليم العالي.

كما جمد سموتريش هبة مالية بقيمة 200 مليون شاقل للسلطات المحلية العربية رغم مطالبة وزير الداخلية له موشيه أربيل بتمريرها وتحذيره من مغبة عدم القيام بذلك.

وأضاف رئيس حزب هتصيونوت هداتيت في مقابلة مع إذاعة هيئة البث الرسمية كان أنه لا يخطط أيضًا للانسحاب من قرار تأخير تحويل 300 مليون شيكل تقريبًا من وزارة الداخلية إلى السلطات العربية، وهي أموال مخصصة لتطوير البلدات التي تم بالفعل التوقيع على عقود أعمال التطوير فيها.

وقال سموتريتش مؤكدا إن "القرار نهائي ولن يتم تحويل الأموال". واختتم حديثه بالقول "إذا وجدنا سبلا لتحويل هذه الميزانيات بطريقة تضمن وصول هذه الأموال بالفعل إلى المواطنين العرب في إسرائيل وليس إلى جهات مريبة، فإننا سنساعد عند الضرورة".

يشار إلى أن مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي تحدث شخصيا مع وزير المالية سموتريتش وسلمه توصية أمنية لا لبس فيها بأن تشجيع التعليم العالي وتطوير المدارس الإعدادية الأكاديمية في القدس الشرقية يعمل على خفض الإرهاب في المدينة، غير ان وزير المالية بقي متشبثا بموقفه الرافض، وفق النشر في معريف.