"تجولوا في الخليل وسترون شوارع لا يستطيع العرب السير فيها. إنه أمر مؤلم وغير سار ولكنه الواقع. من الأفضل التعامل مع هذا الأمر مهما بلغت صعوبته عوض تجاهله

أدلى اللواء في الاحتياط والنائب السابق لرئيس الموساد، عميرام ليفين، صباح اليوم (الأحد) بتصريحات مدوية لإذاعة ريشت بيت الإسرائيلية، اعتبر خلالها أن "الجيش الإسرائيلي بدأ في التورط في جرائم الحرب، في سيرورات عميقة تذكرنا بتلك التي حدثت في ألمانيا النازية".

وأوضح ليفين فكرة الفصل العنصري المطبقة في الضفة الغربية من خلال دعوته إلى مشاهدة الوضع على الأرض حيث قال: "إذهبوا وتجولوا في الخليل وسترون شوارع لا يستطيع العرب السير فيها. إنه أمر مؤلم وغير سار ولكنه الواقع. من الأفضل التعامل مع هذا الأمر مهما بلغت صعوبته عوض غض الطرف عنه".

كما وجه ليفين انتقادات قاسية لرئيس الوزراء نتنياهو على خلفية طول بقائه في السلطة ما جعله يتورط بقضايا فساد ويحيط نفسه بأشخاص يطيعونه طاعة عمياء، وفق تعبيره. كما تطرق إلى وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير وقال بشأنه "يجب أن يجلس بن غفير خلف القضبان. استغلت ضعفه جماعة مسيحانية، مخالفة للقانون، شبان التلال الذين لا يعرفون ما هي الديمقراطية".

وعقب داني دانون عضو الكنيست من الليكود، عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن، على أقوال ليفين بأنه "لأمر محزن أن ينتهي الأمر بمن قدموا خدمات جليلة للدولة بالوقوف بمثل هذا الموقف .. أي شخص يقارننا بألمانيا أو النظام النازي، يحتاج إلى الخضوع للفحص الطبي".

Tomer Neuberg/Flash90 عميرام ليفين وإسرائيليون يشاركون في مظاهرة في تل أبيب ، 2 ديسمبر ، 2017.

فيما عقب مكتب وزير الأمن القومي على كلام اللواء ليفين بترجيع سهام النقد إليه مشيرا إلى أن تعيينه في الجيش جاء بضغط سياسي على خلاف بن غفير الذي وصل إلى السلطة في عملية ديمقراطية: "ليفين يعرف جيدا أنه لم يتم تعيين بن غفير في الجيش بضغط سياسي من جماعة اليسار. فليدعُ صديقه ايهود اولمرت مخالفا للقانون الذي أمضى عقوبة في السجن. لقد ألصقوا تهما بالوزير بن غفير حين كان مراهقا لقيامه بتوزيع ملصقات ومشاركته بالمظاهرات – وهو أمر بأجواء اليوم يجعل منه بطلا".

يشار إلى أن عميرام ليفين أعرب في عام 2015 عن دعمه لمنظمة "كسر الصمت"، مشيدًا بمهمتها في مشاركة قدامى المحاربين شهاداتهم دون الكشف عن هويتهم، بشأن ما ينسب لقوات الأمن الإسرائيلية من انتهاكات مزعومة، بادعاء أن ذلك "يعزز أخلاق" الدولة.