إسرائيل: 91 محاضرا في العلوم والآداب يقدمون التماسًا للمحكمة العليا ضد قانون إلغاء بند المعقولية

أعرب مقدمو الالتماس عن خشيتهم من "انتهاك التوازن بين السلطات وما يترتب عليها من نتائج سلبية وتسييس الهيئات العلمية والبحثية التي تعرض الحرية الأكاديمية للخطر

قدم اليوم الإثنين 91 محاضرا جامعيا كبيرا في العلوم والآداب، من بينهم حملة جائزة نوبل، التماسا جديدا للمحكمة العليا ضد القانون الحديث الذي تم بموجبه إلغاء بند المعقولية المعمول به قضائيا في إسرائيل، بإطار ما يُعرف بالاجتهاد القضائي، على ما جاء في القناة 13 الإخبارية.

وأشار مقدمو الالتماس إلى المخاوف المحتملة من "انتهاك التوازن بين السلطات، وما يترتب عليها من نتائج سلبية واسعة النطاق، وتسييس الهيئات العلمية والبحثية التي تعرض الحرية الأكاديمية للخطر".

وشدد الملتمسون على أنهم قلقون من المس بالطابع الديمقراطي للدولة. ولذلك قرروا الانضمام الى الالتماسات السابقة التي رفعت ضد القانون الذي خرج الى النور بأصوات الائتلاف اليميني الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، وسط احتجاج جارف من المعارضة النيابية المعززة بحراك شعبي جماهيري رافض لحزمة الإصلاحات القضائية التي وصفها المعارضون ب"الثورة والانقلاب على النظام الديمقراطي".

من المتوقع أن يستمع قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 15 قاضيًا إلى الالتماسات ضد إلغاء "بند المعقولية"، الهادف إلى الحد من المراجعة القضائية لقرارات الحكومة في مشهد يجمع للمرة الأولى في تاريخ المحكمة العليا القضاة الخمسة عشر كلهم في جلسة استماع ستعقد في 12 أيلول/سبتمبر القادم.