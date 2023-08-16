الدفاع عن إلغاء قانون بند المعقولية: "لا سلطة للمحكمة العليا بإبطال قانون أساس"

في غياب قانون أساس التشريع الذي ينظم العلاقة بين السلطات الثلاث ليس واضحا نهائيا إن كانت المحكمة العليا تتمتع بسلطة دستورية لمعارضة السلطة التأسيسية للكنيست

صرح محامي رئيس الوزراء ووزير القضاء ياريف ليفين الأربعاء بأن "لا سلطة للمحكمة العليا الإسرائيلية بإبطال قانون أساس" في سياق دفاعه عن قانون إلغاء بند المعقولية بأصوات الائتلاف الحاكم كاملة (64 عضو)، وفق النشر في واينت.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا قد وافقت الأربعاء بشكل استثنائي، لنتنياهو وياريف، بالحصول على تمثيل منفصل أمام المحكمة غير أنها لن تدافع على الأرجح عن موقفهما المؤيد لتشريع قانون يلغي بند المعقولية الذي منح القضاة أداة لمراقبة القرارات الحكومية وحتى إلغائها بحال لم تتوافق مع جوهر القوانين.

وسيمثل للدفاع عن نتنياهو وليفين في المحكمة العليا المحامي إيلان بومباخ، أحد كبار المحامين في إسرائيل.

وأوضحت ميارا في قرارها أنه "بالنظر إلى الاختلافات الواضحة في المواقف بشأن الالتماسات ضد تعديل القانون الأساسي للقضاء، تستطيع الحكومة استخدام تمثيل منفصل في هذه الالتماسات. يستند قرار المستشارة القضائية للحكومة إلى حقيقة أن الالتماسات تتعلق بقضايا دستورية، وبشكل النظام، ووصفتها بالحساسة وغير المسبوقة بشكل خاص، وسينظر فيها القضاة بتركيبتهم الكاملة تحت قبة المحكمة العليا.

أوضح نائب المستشارة جيل ليمون أن " الاقتراح يتضمن عنصرًا واحدًا فقط، عواقبه وخيمة للغاية - الحظر الكامل للمراجعة القضائية للقرارات غير المعقولة، بناءً على هوية صانع القرار، وكل هذا فيما يتعلق بالقرارات التي يتخذها أعلى مستوى في الحكومة، والتي هي ذات أهمية كبرى للجمهور".

في المقابل يدافع المحامي بومباخ عن القانون من خلال التأكيد على أن المحكمة العليا لم تلغ أبدًا قانون أساس سنه الكنيست وأنه ليس لديها سلطة القيام بذلك على أي حال. وأشار إلى أنه في غياب قانون أساس التشريع الذي ينظم العلاقة بين السلطات الثلاث، لم يتم التوضيح نهائيا إن كانت المحكمة العليا تتمتع بسلطة دستورية لمعارضة السلطة التأسيسية الخاصة بالكنيست والحد من سلطة الحكومة عند النظر في قرارات أو اتخاذ قرار بشأن التعيينات".