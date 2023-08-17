بضغط من نتنياهو: وزير المالية يقرر الإفراج عن أموال برنامج التعليم العالي في القدس الشرقية

تحت ضغط من رئيس الوزراء ووزارة القضاء والأمن القومي، أعلن سموتريتش عن تراجعه عن قراره تجميد مبلغ 200 مليون شيكل مخصصة لتشجيع التعليم العالي لسكان القدس الشرقية

تحت ضغط من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزارة القضاء والأمن القومي، أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن تراجعه عن قراره تجميد مبلغ 200 مليون شيكل مخصصة لتشجيع التعليم العالي لسكان القدس الشرقية، على ما جاء في إذاعة ريشت بيت صباح اليوم الخميس.

بموازاة ذلك، نشب خلاف جديد حول القضية بين وزير المالية سموتريتش ووزير التربية والتعليم يوآف كيش، وذلك بسبب مطالبة الوزير كيش بإشراك ممثلين نيابة عنه في اللجنة التي ستناقش طرق تحويل ميزانية التعليم العالي في القدس الشرقية، بينما يعارض سموتريتش ويطالب بلجنة محدودة تسمح له بالسيطرة على الميزانية. نتنياهو من جانبه حث الوزراء على التوصل إلى اتفاق بحيث تتم المصادقة على القرار مطلع الأسبوع القادم، وفق هيئة البث الرسمية كان.

وكان وزير المالية الاسرائيلية قد جمد خطة خماسية بقيمة 2.5 مليار شاقل للمجتمع العربي في إسرائيل، بذريعة عدم موافقته المبدئية على تخصيص مبلغ للتعليم أبناء القدس الشرقية في الجامعات الإسرائيلية (تحديدا الجامعة العبرية) بقيمة 200 مليون شيكل منذ شهرين.

ردا على تلك الخطوة، وفي محاولة لتخليص السلطات المحلية العربية من قرار حرمانها من الميزانيات الحكومية، دعا النائب منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى إقامة لجنة فحص مهنية وغير سياسية لمراجعة سبل صرف الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية العربية والتي قرر الوزير تجميدها خوف وصولها إلى الأيدي الخطأ في إشارة إلى مقاولين يعملون بإطار الجريمة المنظمة.