نتنياهو ينتقد تحميله مسؤولية كارثة جبل ميرون واستثناء الوزارات المكلفة رسميا بإدارة الحدث

"خلافا للإنذار التحذيري، تصرف رئيس الوزراء بطريقة مناسبة طوال سنوات ولايته، بما في ذلك تخويل المسؤولين بتحمل مسؤوليتهم عن أنشطة السلطة التنفيذية

ندد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام لجنة التحقيق في كارثة ميرون بمحاولة تحميله المسؤولية وتجاوز المسؤولين المباشرين في إشارة إلى وزارة الأديان ووزارة السياحة حيث قال: "لا يُعقل ألا يتم تحذير الوزراء المتعاقبين على وزارة الأديان والسياحة، بوصفهم المسؤولين المباشرين عن إدارة الموقع بقرارات حكومية بينما يتم تحذير رئيس الوزراء بالمسؤولية فوق الوزارية كطرف واحد ووحيد" على ما جاء في موقع هيئة البث الرسمية كان، الخميس.

وتمت الإشارة من قبل محامي نتنياهو إلى أنه "صحيح أنه من الممكن، من ناحية المبدأ التفكير في وجود مسؤولية فوق وزارية، ولكن هذه المسؤولية يجب أن تكون فقط في حالات استثنائية. وتابعوا "التوصية بهذه الحالة – ليس فقط أنها لن تؤدي إلى تحسين السلوك المستقبلي، بل قد تضر بفعالية نشاط السلطة التنفيذية، من خلال مطالبة رئيس الوزراء بتحمل المسؤولية عن الأمور كافة وتخطي كافة الوزراء والرؤساء والمستشارين القانونيين، والمدراء العامين والمدراء التنفيذيين ونوابهم – كلهم بحسب اللجنة سيعتبرون معفيين من المحاسبة والمسؤولية. هذه ليست الطريقة التي يجب أن تتم بها الأمور في بلد تحكمه القوانين".

Photo by David Cohen/Flash90 يهود متشددون يضيئون الشموع إحياء لذكرى 45 ضحية قتلوا في تدافع ، في موقع الكارثة المميتة ، في جبل ميرون ، في 1 مايو 2021.

وكتب محامو نتنياهو أنه لا مكان لنشر توصيات شخصية ضد رئيس الوزراء نتنياهو. وبحسبهم فقد "ثبت أمام اللجنة أنه تصرف كما كان متوقعا أن يتصرف كل رئيس وزراء، وأنه تصرف وفقا لحدود صلاحياته من أجل تصحيح النواقص التي علم بأمرها". كما أشاروا إلى جلاء الحقيقة حول عدم قيام أي من كبار المسؤولين أو وزراء الحكومة في أي مرحلة بتحذير رئيس الوزراء بضرورة عقد اجتماع لمجلس الوزراء، أو مناقشة الأمر بما يتجاوز المناقشات التي جرت، أو اتخاذ أي إجراءات محددة أخرى تقع ضمن صلاحيات رئيس الوزراء.

وجاء في الملخص "خلافا للإنذار التحذيري، تصرف رئيس الوزراء بطريقة مناسبة طوال سنوات ولايته، بما في ذلك تخويل المسؤولين بتحمل مسؤوليتهم عن أنشطة السلطة التنفيذية فيما يتعلق بإدارة الموقع". "لقد أوضحت السلطات المختصة في السلطة التنفيذية مرارًا وتكرارًا أن الإجراءات التي يتم تنفيذها ستؤدي إلى إدارة سليمة وحتى مثلى".