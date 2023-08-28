سموتريتش يفرج عن الأموال للسلطات المحلية العربية بإطار آلية مراقبة

من المتوقع أن تنقل وزارة المالية الميزانيات إلى وزارة الداخلية خلال ثلاثة أسابيع، ومن هناك سيتم تحويلها إلى الجهات العربية

قرر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الإفراج عن الأموال المخصصة للسلطات العربية التي قررتجميدها بذريعة تواطؤ رؤساء المجالس مع المافيا عبر المناقصات البلدية، وذلك بعد اجتماع عقده الليلة الماضية (الأحد) رئيس الشاباك رونين بار مع رؤساء السلطات العربية، على خلفية المخاوف من تدخل منظما ت الجريمة في الانتخابات البلدية.

وأفاد تقرير واينت بأن سموتريتش طالب بموازاة الإفراج عن الـ 200 مليون شيكل التي تم تجميدها، بسن قانون خلال أسبوعين يسمح بالرقابة على استخدام الاموال، مع علمه الأكيد أن الكنيست في عطلة حتى نوفمبر، ما يجعل تنفيذ مطلبه أمرا شائكا.

ومن المتوقع أن تنقل وزارة المالية الميزانيات إلى وزارة الداخلية خلال ثلاثة أسابيع، ومن هناك سيتم تحويلها إلى الجهات العربية. ودعا وزير المالية في اللقاء الذي استمر أكثر من خمس ساعات إلى العمل على القضاء على الجريمة في المجتمع العربي من خلال تحويل الميزانيات إلى الشرطة وتركيب كاميرات أمنية في جميع البلدات العربية.

وفي حين قال رؤساء المجالس العربية أن وزير المالية تراجع عن موقفه رد الأخير بأن أولئك الرؤساء أدركوا المشكلة التي تواجههم وأنهم لن يتلقوا أية أموال بدون آلية رقابة حقيقية تخضع للشاباك والشرطة. مضيفا أن "الرقابة ستشمل الميزانيات بأكملها وليس فقط الـ 200 مليون شيكل التي جمدت وذلك إنجاز كبير".

وبحسب التقرير فإن سموتريتش "يعمل منذ أيام على موضوع المراقبة، بهدف ضمان عدم وصول الأموال إلى عناصر إجرامية". وقال مقربون منه إنه "وعد بتحويل عشرات الملايين إلى الشرطة لتمويل وسائل تكنولوجية جديدة في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي".

وأشاد رئيس الحكم المحلي حاييم بيبس بقرار تحويل الميزانيات إلى السلطات العربية، حيث قال: "لقد أحسنت الحكومة عندما قررت الإفراج عن الأموال المجمدة. الأموال المخصصة للتعليم والرفاهية والمجتمع وتوفير الخدمات البلدية."

وتابع: "أنا سعيد لأن وزير الداخلية موشيه أربيل وضع ثقله في هذه المسألة، وتأكد من انتقال الأموال من خلاله. هناك آليات رقابية تضعها الوزارات الحكومية والأجهزة الأمنية، وبهذه الطريقة، أو بأي طريقة أخرى تختارها الحكومة، يجب الحرص على استكمال الموازنات المخصصة لبناء البنى التحتية والمؤسسات التعليمية والرياضة والثقافة ومجالات العمل والبنية التحتية للمواصلات."