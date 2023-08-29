بنيامين نتنياهو يوعز إلى جميع الوزارات الحكومية بأخذ موافقته مسبقا على نشر أي لقاء سياسي سري

ووفقا للمبادئ التوجيهية، فإن أي نشر لاجتماع سري يتطلب موافقة شخصية من رئيس الوزراء نتنياهو

على خلفية الضجة التي أثارها تسريب خبر اللقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كوهين ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الثلاثاء تعليماته إلى جميع الوزارات الحكومية بالموافقة المسبقة على أي لقاء سياسي سري مع مكتب رئيس الوزراء.

ووفقا للمبادئ التوجيهية، فإن أي نشر لاجتماع سري يتطلب موافقة شخصية من رئيس الوزراء نتنياهو.

وكان وزير الخارجية قد دافع عن نفسه بمواجهة مد الانتقادات التي تعرض لها من الداخل والخارج، على خلفية حديثه إلى الإعلام عن لقائه السري مع نظيرته الليبية وقال كوهين مشددا إن وزارة الخارجية تستخدم قنوات "علنية وسرية" لتعزيز علاقات إسرائيل حول العالم. وأشار إلى أن الإنجازات الملحوظة التي حققتها الوزارة خلال العام الماضي هي شهادة على فعالية مثل هذه الإجراءات والنشاطات التحضيرية السرية.

وبحسب موقع ماكو الإخباري الإسرائيلي، أدان مسؤولون حكوميون كبار أيضًا قرار الوزير بنشر معلومات حول الاجتماع، قائلين إن كوهين تسبب في أضرار سياسية جسيمة لإسرائيل، الأمر الذي "سيمنع القادة في العالم العربي من الاقتراب منا".

كما أكد منتقدو كوهين على “الضرر الشخصي الجسيم الذي ألحقه بالوزيرة الليبية”. وقد عبّر عن نفس المشاعر وزير الخارجية الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة الحالي يائير لابيد.

ومن المرجح أن يكون رد فعل واشنطن هو ما دفع نتنياهو الى التعقيب بهذه الحدة على موضوع اللقاء السري الإسرائيلي الليبي واتخاذ موقف يضبط سلوكيات الوزراء بهذا الصدد. فقد قدمت إدارة بايدن احتجاجا شديد اللهجة لإسرائيل بعد الكشف عن اللقاء بين كوهين ومنقوش، وفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين كبار نقلا عن موقع والا.