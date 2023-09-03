المستشارة القضائية للحكومة توصي للمحكمة العليا ببطلان إلغاء "حجة المعقولية"

"بذلك تمت مصادرة وسيلة ذات أهمية كبرى من أيدي الجمهور للدفاع عن نفسه ضد ممارسة السلطة الحكومية بشكل تعسفي وبغير صالحه"

أعلنت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهارف ميارا موقفها الرسمي أمام محكمة العدل العليا قبيل النظر في الالتماسات المقدمة ضد القانون الذي أقرته الكنيست مؤخرا بالرغم من الانقسام حوله، وهو القانون الذي قلص نطاق "بند المعقولية"، تلك الآلة الرقابية التي تستند إليها المحاكم في تناول القرارات الحكومية، ودعت المحكمة إلى إبطال القانون على خلفية مسه بأسس النظام الديمقراطي.

وكتبت المستشارة في ردها: إن هذا القانون "يغلق أبواب المحكمة العليا على مصراعيها بوجه كل شخص أو مجموعة تضرروا جراء تعامل الحكومة معهم بدون معقولية، بصورة متطرفة، في أي سياق كان. وبذلك فقد تمت مصادرة وسيلة ذات أهمية كبرى من أيدي الجمهور للدفاع عن نفسه ضد ممارسة السلطة الحكومية بشكل تعسفي وبغير صالحه".

من المقرر أن يستمع قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 15 قاضيًا إلى الالتماسات ضد إلغاء "بند المعقولية"، وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ المحكمة العليا التي يترأس فيها جميع القضاة الخمسة عشر جلسة استماع مقررة في 12 سبتمبر/أيلول الوشيك.

موقف المستشارة القضائية للحكومة لم يكن سرا، وبالتالي فقد سمحت للحكومة باستخدام تمثيل منفصل أمام المحكمة العليا للدفاع عن القانون. وصرح محامي رئيس الوزراء ووزير القضاء ياريف ليفين في أعقاب ذلك بأن "لا سلطة للمحكمة العليا الإسرائيلية بإبطال قانون أساس" في سياق دفاعه عن قانون إلغاء بند المعقولية بأصوات الائتلاف الحاكم كاملة (64 عضو)، وفق النشر في واينت.