رئيس الكنيست محذّرًا من أي محاولة لإلغاء قانون أساس: "السلطة التأسيسية تعود للكنيست ولها وحدها"

إذا رأت المحكمة أن قوانين الأساس ليس لها وضع خاص وهي تملك صلاحية تغييرها أو إلغائها، فإن كل الأحكام التي أُبطلت بموجب قوانين الأساس، لاغية باطلة

عقب رئيس الكنيست أمير أوحانا، الأربعاء، حول إمكانية إقدام المحكمة العليا على إلغاء قانون أساس سنة الكنيست مؤخرا بخصوص تقليص "بند المعقولية"، وهو إجراء حظي بدعم كامل أعضاء الائتلاف الحكومي وسط انسحاب المعارضة من جلسة التصويت.

أوحانا أعرب في بيانه، عن خشيته من أن يتم اجتياز الخط الأحمر وفق تعبيره من خلال إلغاء المحكمة العليا قانون أساس في إشارة إلى "إلغاء بند المعقولية" مؤكدا أنه لا يجوز للسلطة القضائية التي تعمل في دولة ديمقراطية أن تلغي قانون أساس.

جاء في بيان أوحانا" أود أن أتوقف عند علامة فارقة، منذ عام 1977 كانت هناك عملية انتزاع للصلاحيات من المنتخَبين إلى المستوى المعين، الذي هو اليوم كلي القوة.... فإذا رأت المحكمة أن تقول إن قوانين الأساس ليس لها وضع خاص وبالتالي فهي تملك صلاحية تغييرها أو إلغائها، فإن كل الأحكام التي فيها أبطلت المحكمة القوانين، بموجب قوانين الأساس، لاغية وباطلة".

وتابع أوحانا: "إسرائيل دولة ديمقراطية، في دولة ديمقراطية السيادة هي الشعب. في دولة ديمقراطية، النظام القانوني يحترم السيادة. لا يمكن أن يكون هناك خلاف حول "ما إذا كانت الكنيست قد فوضت المحكمة بإبطال أو تغيير التشريع الأساس. لا وجود لمثل هذا التفويض، ولا حتى ضمنا. السلطة التأسيسية تعود للكنيست، ولها وحدها."

وجدت أقوال أوحانا صدى طيبا عند وزير القضاء ياريف ليفين حيث هنأ رئيس الكنيست على "خطابه الشجاع وموقفه الثابت من موقف الكنيست وصلاحياته".

وأضاف "آمل أن تجد كلماته آذانا صاغية بين قضاة المحكمة العليا، وأن تحترم المحكمة سلطة الحكومة والكنيست وسيادة الشعب".

Yonatan Sindel / Flash90 يظهر في الصورة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحدث مع رئيس لجنة القانون سمحا روثمان، محاطا بوزير الدفاع يوآف غالانت (يسار) ووزير العدل ياريف ليفين (يمين)، في الجلسة العامة للكنيست.

في المقابل، رد حزب "همحاني همملختي" - "معسكر الدولة" برئاسة بين غانتس على كلام رئيس الكنيست في بيان: "من يقول في الصباح إنه يريد التوصل إلى اتفاقات تحفظ حكم القانون، لا يمكنه التهديد بتفكيكه في المساء. إن تصريح رئيس الكنيست بأنه لن يقبل حكم المحكمة "خاشعاً" هو مقدمة للفوضى، وعلى نتنياهو أن يتبرأ منه، وإلا فإن دولة إسرائيل ستنزلق إلى منحدر خطير".

يُذكر أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهارف ميارا أعلنت مطلع الأسبوع الجاري موقفها الرسمي أمام محكمة العدل العليا قبيل النظر في الالتماسات المقدمة ضد القانون الذي أقرته الكنيست مؤخرا بالرغم من الانقسام حوله، ودعت المحكمة إلى إبطال القانون على خلفية مسه بأسس النظام الديمقراطي.