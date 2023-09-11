عشية جلسة العليا حول "بند المعقولية": 47 ألف متظاهر في مدينة القدس

نقاش تاريخي في المحكمة الإسرائيلية العليا حول "الغاء بند المعقولية"

قبل ساعات من إنطلاق النقاش التاريخي في المحكمة الإسرائيلية العليا حول إلغاء "بند المعقولية" الثلاثاء ، حيث ستنعقد المحكمة لأول مرة في تاريخها بتشكيلة كاملة بحضور 15 قاضيا، وتظاهر عشرات الآلاف من المحتجين ضد الثورة القضائية أمام المحكمة في مدينة القدس,

ووفقا لتقديرات القناة "13" تجمع نحو 47 ألف شخص، وأغلق المتظاهرة لفترة زمنية قصيرة طريق "بيغين" في المدينة وتم إخلائهم من قبل الشرطة بعد مواجهات قصيرة، وقرابة الساعة 21:00 توجه المتظاهرون في مسيرة احتجاجية نحو مقر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الواقع في شارع "غزة" قرابة الساعة 21:00.

وفي غضون ذلك يدرس رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نشر رسالة مفادها أنه بدأت اتصالات. أيضا، إذا أعلن رئيس الحكومة عن تغيير في الاتفاق- فإنه من المتوقع أن يطالب المحكمة العليا تأجيل النقاش.

مسؤولون مطلعين على التفاصيل قالوا للقناة "13" إنه في حال كانت تسوية، فمن المرجح أن يتم الاتفاق عليها فقط بوقت لاحق هذا الأسبوع" وقدر خبراء قانونيين كبار انه :"بدون إحراز تقدم رسمي- المحكمة العليا لن تقوم بتأجيل النقاش".