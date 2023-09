انعقاد المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في الالتماسات ضد إلغاء قانون شبه دستوري يتعلق بتقليص "بند المعقولية"

عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، جلسة للاستماع إلى المرافعات الافتتاحية بشأن الالتماسات المقدمة ضد التشريع الذي سنته الحكومة اليمينية الإسرائيلية كجزء من إصلاحها القضائي.

وتتعلق التماسات الثلاثاء بتعديل "قانون أساس: السلطة القضائية" شبه الدستوري الذي يحد من "شرط المعقولية" بعد أن كان يسمح للمحاكم بإبطال القرارات التنفيذية والتشريعية التي تعتبر "غير معقولة".

لكن النقاش في المحكمة العليا تمدد على نطاق أوسع بكثير، حيث ذكر المعارضون والمؤيدون أن قرارًا "خاطئًا" من شأنه أن يؤدي إلى أزمة دستورية في إسرائيل.

لم يسبق للمحكمة العليا في إسرائيل قط أن تدخلت في قوانين الأساس شبه الدستورية، ولم يسجل أي طعن فيها أمام المحكمة العليا من قبل، وبالتالي لم تستخدم حتى الآن الأداة القانونية المسماة "التعديل الدستوري غير الدستوري".

ستستمع المحكمة أولاً إلى كل من الملتمسين الثمانية، وتمنحهم حوالي 25 دقيقة لتقديم مرافعاتهم، ثم يأتي تمثيل الحكومة لمدة ساعة واحدة، على جولتين.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا قد أصدرت في 3 أيلول/ سبتمبر توصية بإلغاء تعديل بند المعقولية، وبناء على موقف المستشارة القضائية قررت الحكومة إرسال مستشار قانوني بديل لتمثيلها أمام المحكمة.

أصدر وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، العقل المدبر الذي يقود الإصلاح القضائي، بيانا صباح الثلاثاء، قبل جلسات الاستماع، قال فيه إن المحكمة العليا تفتقر إلى سلطة إبطال القوانين الأساسية، واصفا ذلك بـ "الضربة القاضية للديمقراطية ومكانة الكنيست [البرلمان التنفيذي والتشريعي الإسرائيلي]".

وقال ليفين: “لقد اتفق الرؤساء وقضاة [المحكمة العليا] على مدى أجيال على أن الشعب هو صاحب السيادة، ويتم التعبير عن إرادته في القوانين الأساسية التي يسنها الكنيست”.

وأضاف: "إن مجرد الحديث عن إمكانية إبطال قوانين الأساس التي هي قمة الهرم القانوني في إسرائيل، وعن إمكانية إقالة رئيس الوزراء بسبب عجزه عن اداء مهامه، هو بمثابة ضربة قاضية لحكم الشعب".

ونشر رئيس المعارضة النيابية يائير لابيد تغريدة على منصة اكس قال فيها إن الكنيست ستقبل أي قرار يصدر عن المحكمة العليا.