نتنياهو يقلب تصريح وزير الأمن القومي ويبقي أوضاع السجناء الفلسطينيين على حالها مرحليا

تقرر أن يعقد مجلس الوزراء مناقشة في شهر تشرين الأول المقبل لتدارس موضوع السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعدم إجراء أي تغيير بشأنهم إلى ذلك الحين

وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الحكومة على الاستعدادات العملياتية لجميع الأجهزة الأمنية على مشارف الأعياد اليهودية وشددوا على أهمية توفير الأمن والشعور بالأمن لجميع المواطنين الإسرائيليين خلال هذه الفترة.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن الوطني (مجلس الوزراء السياسي والأمني) قد عقدت جلسة اليوم الثلاثاء لمناقشة تقييم الوضع الإجمالي قبل عطلة عيد رأس السنة العبرية.

كما تقرر أن يعقد مجلس الوزراء مناقشة في شهر تشرين الأول / أكتوبر المقبل لتدارس موضوع السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعدم إجراء أي تغيير بشأنهم إلى حين هذه المناقشة.

وكان وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير قد أعلن عن نيته فرض تقييدات على الزيارات العائلية للسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ما دفع أولئك إلى الإعلان عن خوض إضراب ابتداء من 14 الشهر الجاري.

لكن مكتب رئيس الوزراء أصدر بيانا نفى من خلاله المعلومات التي صدرت عن بن غفير بخصوص زيارات السجناء الأمنيين مشيرا إلى أنها أخبار كاذبة. وأنه في الواقع لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن يسبق المناقشات الأولية حول هذا الموضوع والتي ستجرى بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية.

بن غفير صرح أكثر من مرة أنه يجب تشديد ظروف اعتقال الفلسطينيين المدانين بجرائم تتعلق بارتكابهم هجمات وأعمال عدائية التي يعتبرها مريحة للغاية. كما يعرف عن بن غفير تأييده لفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي العمليات الدموية ضد الإسرائيليين، سيما وأنه صرح عن نيته اقتراح "تشريع يسمح بعقوبة الإعدام".