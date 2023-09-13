إسرائيل: أرييه درعي يعلن أنه لا ينوي العودة إلى الحكومة

قال درعي إنه يفضل التركيز على الشؤون الداخلية لحزبه، مشيرا إلى أن الحزب الحريدي لديه بالفعل خمسة وزراء ممتازين

أعلن رئيس حزب شاس أرييه درعي يوم الأربعاء أنه لم يعد يسعى للعودة إلى الحكومة. ويأتي البيان بعد يوم من دفاع الائتلاف الحاكم عن قانون في المحكمة العليا يهدف إلى تسهيل عودته إلى الحكومة. وفي مقابلة مع موقع كيكار هاشبات الإخباري الحريدي، أشار درعي إلى أنه لن يتخذ خطوات للانضمام إلى الحكومة، على الرغم من أنه تم بالفعل إقرار قانون يحد من قدرة المحكمة (قانون أساس- تقليص بند المعقولية) علما أنه بناء على بند المعقولية، ألغت المحكمة تعيين درعي وزيرا من قبل رئيس الوزراء بنيامنين نتنياهو بدعوى أنه "غير معقول".

يمكنني الاستفادة منه. وقال: "لقد ألغينا بند المعقولية، لكن لا، لا بشكل قاطع"، مضيفا أنه لن يحاول أيضا تطبيق نسخة ثالثة من "قانون درعي"، الذي يهدف إلى منع أي تدخل قضائي في مسيرته السياسية.

Kobi Gideon/GPO بنيامين نتنياهو وأرييه درعي في جلسة للحكومة في القدس.

وقال درعي إنه يفضل التركيز على الشؤون الداخلية لحزبه، مشيرا إلى أن الحزب الحريدي لديه بالفعل خمسة وزراء ممتازين. وقال: “ليس لدي أي مصلحة في العودة إلى مجلس الوزراء أو الحكومة”.

وأشار أيضاً إلى أن الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي أثرت على جدول الأعمال التشريعي. وقال: “من الواضح أن الاحتجاجات أعطتنا وجهة نظر مختلفة”. ووفقا له، من السهل أن نقول "لدي الأغلبية وأنا أصوت"، ولكن أيا كان المسؤول يجب أن ينظر إلى الصورة كاملة، بما في ذلك الأحداث الجارية، وطنيا ودوليا.

وأضاف "ليس سرا أننا رأينا خلال الشهر الماضي أنه لا توجد يد ممدودة في المعارضة لقبول القرار. ولذلك فإننا ندرس اتباع نهج أحادي الجانب، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي كنا على استعداد لمناقشتها مع المعارضة".

وللتذكير، ألغت المحكمة العليا، في كانون الثاني/يناير الماضي، تعيين درعي وزيراً للداخلية، معتبرة إياه غير قانوني. واعتبر معظم القضاة التعيين "غير معقول على الإطلاق" بسبب التاريخ الإجرامي لدرعي، بعد إدانته بجرائم مختلفة وحتى إعلانه اعتزاله السياسة أثناء محاكمته في محكمة الصلح.