إسرائيل: عضو الكنيست الأرثوذكسي المتشدد يتهم مناهضي "الإصلاح القضائي" بشن حرب دينية

"المحتجون لا يتحدثون عن إصلاح قضائي أو أي شيء من هذا القبيل. إنهم يشنون حربا دينية ضدنا، وما رأيناه في يوم الغفران في تل أبيب دليل على ذلك. حربهم ليست اقتصادية ولا أمنية ولا اجتماعية"

زعم موشيه غافني، عضو الكنيست الأرثوذكسي المتشدد، أن المتظاهرين الذين يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي في إسرائيل لا يقاتلون من أجل قضايا اقتصادية أو اجتماعية ولكنهم بدلا من ذلك يشنون حربا دينية ضد اليهودية.

وأدلى غافني بهذه التصريحات خلال اجتماع لحزبه، ديجل هاتوراه، وهو جزء من تحالف يهدوت هتوراة المتحد، أثناء حديثه عن متظاهري كابلان.

كما نفى غافني الذي يرأس أيضا اللجنة المالية، مزاعم منظمي الاحتجاج، قائلا إن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال في حالة ممتازة ولم يتعرض لأضرار كما يزعمون. وأصر على أن المتظاهرين لا يركزون على الإصلاح القضائي بل ينخرطون بدلاً من ذلك في معركة دينية.

وأضاف "المحتجون لا يتحدثون عن إصلاح قضائي أو أي شيء من هذا القبيل. إنهم يشنون حربا دينية ضدنا، وما رأيناه في يوم الغفران في تل أبيب دليل على ذلك. حربهم ليست اقتصادية ولا أمنية ولا اجتماعية". وأكد غافني "إنها حرب دينية. وهذه هي الطريقة التي يجب التعامل معها".

وقد اجتذبت الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في تل أبيب وأكثر من 150 مدينة أخرى.

Tomer Neuberg/Flash90 متظاهرون خلال صلاة يوم الغفران العامة التي تفصل بين الجنسين في وسط تل أبيب.

واتهم غافني الاقتصاديين الذين يعارضون الإصلاح القضائي الحكومي بخوض حرب دينية ضد اليهودية. وادعى أنه التقى بهؤلاء الاقتصاديين في الأشهر القليلة الماضية وانتقدهم بسبب تحذيراتهم الكاذبة المزعومة ضد الإصلاح.

وأشار غافني إلى أنه على الرغم من التحذيرات التي تلقاها من الاقتصاديين، فإن الاقتصاد الإسرائيلي حاليا في حالة ممتازة. وأشار أيضًا إلى انخفاض قيمة الشيكل الإسرائيلي الجديد مقابل الدولار الأمريكي في عام 2023، وهو ما كان مصدر قلق.

Avshalom Sassoni/Flash90 نشطاء إسرائيليون يحتجون على الإصلاح القضائي للحكومة، في تل أبيب، في 30 سبتمبر، 2023.

علاوة على ذلك، انتقد غافني المشاهد التي وقعت في ساحة ديزنغوف في تل أبيب خلال يوم الغفران. في ذلك الوقت، اندلعت اشتباكات عندما حاول بعض المصلين إقامة حواجز للفصل بين الرجال والنساء، وهي ممارسة حظرتها بلدية تل أبيب ومحكمة العدل العليا لأنها كانت في مكان عام.

واختتم غافني حديثه بالقول إن الأحداث التي وقعت خلال يوم الغفران تشير إلى حرب على الدين. وقال إنه عندما ينشب القتال بسبب ممارسات دينية خلال يوم مقدس، فإن ذلك يدل على أن الحرب على الدين جارية.