منظمة الـ OECD توصي سموتريتش بإلغاء الإعانات عن المدارس الدينية اليهودية وتفضيل الطلاب العرب

وجاء في تقرير المنظمة أن "مجموعات معينة، لا سيما الحريديم والعرب مواطني إسرائيل غير ممثلين في قطاع التكنولوجيا الفائقة المزدهر (الهايتك)، وهو ما ينعكس على معدلات توظيفهم وساعات عملهم وأجورهم المنخفضة

تطرقت منظمة الدول المتقدمة اليوم (الثلاثاء) في تقريرها OECD Going for Growth 2023، الذي يعرض توصيات المنظمة لمختلف الدول بهدف تشجيع النمو للأوضاع في دولة إسرائيل.

وجاء في تقرير المنظمة أن "مجموعات معينة، لا سيما الحريديم والعرب مواطني إسرائيل غير ممثلين في قطاع التكنولوجيا الفائقة المزدهر (الهايتك)، وهو ما ينعكس على معدلات توظيفهم وساعات عملهم وأجورهم المنخفضة، وفق ما جاء في معريف.

وترى المنظمة أن الحل هو في إلغاء الإعانات المقدمة لطلاب المدارس الدينية وتشديد شروط الحصول على الدعم لمراكز الرعاية النهارية، بحيث لا يحصل عليها إلا العائلات التي يخرج فيها كلا الوالدين للعمل بحيث يتمتع هؤلاء بالفائدة على وجه التمييز.

Yonatan Sindel/Flash90 تم دفع عضو الكنيست أيمن عودة من قبل الشرطة خلال مظاهرة بعد أن قام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتجميد أموال المجالس العربية ، خارج وزارة المالية في القدس ، في 21 أغسطس ، 2023

كما أوصت المنظمة بزيادة الاستثمارات في التعليم ورعاية الأطفال في المجتمع العربي، من خلال السلطات المحلية والمدارس.

تأتي هذه التوصيات على خلفية قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في آب/أغسطس الماضي تجميد ميزانيات تطوير للمجتمع العربي إلى حين وضع آلية تضمن عدم تحويل الأموال إلى يد الجريمة المنظمة، وفق تعبيره.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، اقترح وزير المساواة الاجتماعية (الليكود) عميحاي شيكلي في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، خطة أورد فيها الخطوط العريضة لتوزيع الميزانيات على السلطات العربية، وفق سلم لتدريج مستوى الفساد (شارة المرور) وهو ما اعتبره رئيس الوزراء نموذج عمل يمكن من خلاله توزيع الميزانيات وفق رقابة مدروسة.