سقوط عشرات القتلى من قوات الأمن الإسرائيلية بينهم 5 عناصر شاباك خلال الاقتتال مع مسلحي حماس

سمح الجيش الاسرائيلي أمس واليوم بنشر أسماء الجنود وعناصر الأمن الإسرائيليين الذين سقطوا في الاقتتال مع عناصر حماس

سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم بنشر أسماء جنود إسرائيليين إضافيين قتلوا منذ بداية الحرب في الجنوب، والذي يأتي بعد نشر 26 اسما إضافيا، كما سمح جهاز الشاباك بنشر أسماء خمسة من عناصر التنظيم والذين سقطوا خلال القتال في المعارك في جنوب إسرائيل مع مسلحي حماس.

أسماء قتلى الشاباك هم : يوسف (يوسي) طهر، 39 سنة، متزوج وأب لأربعة أطفال، سكان بيتسرون، وماور شالوم، 46 سنة، متزوج وأب لثلاثة أطفال، سكان إرجوت، سقطا خلال قتاله مع مسلحي حماس. أما كل من إيلي نحمان 23 سنة، وإيفين يهودا.وعيدو أدري 24 سنة، من سكان جيبتون. سقطا أثناء مداهمة لللمجمع الترفيهي قرب رائيم. بينما عميت واكس 48 عاما، متقاعد من الشاباك، متزوج وأب لثلاثة أطفال، من سكان نتيف هتارا، سقط أثناء القتال ضد مسلحي حماس.

ونشر الجيش الاسرائيلي في وقت سابق من أسماء العشرات من الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الاقتتال والاشتباكات مع مسلحي حماس الذين تسللوا الى إسرائيل السبت.

واعلن أمس عن مقتل قائد لواء هنحال أمس الذي قتل خلال اشتباكات الجنرال يهوناتان شتاينبرغ الذي قتل خلال اشتباك مع مسلح قرب السياج الحدودي والذي كان في طريقه الى موقع تبادل إطلاق نار بين الجنود تحت قيادته ومسلحين. ونشر أيضا أسماء 30 من عناصر الشرطة العادية وحرس الحدود الذين قتلوا بالقتال خلال الأيام الأخيرة.