بعد الحرب في الجنوب: فرص إقامة حكومة وحدة وطنية في إسرائيل تتزايد

وقوع الحرب في جنوب إسرائيل قرب بين المعارضة والائتلاف في إسرائيل

بعد الحرب التي يدور رحاها في جنوب إسرائيل، تتزايد الفرص لإقامة حكومة وطنية في إسرائيل، وبحسب النشر في "معاريف"فإن حزب "الدولة" برئاسة بيني غانتس يجري اتصالات مع المقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وذكر التقرير أنه ليس بيني غانتس ولا غادي ايزنكوت من حزب "الدولة" هم من يعيقون هذه الخطوة، ولم يوقع الاتفاق حتى الآن بسبب الفجوات بالمواقف التي لم يتم تقليصها بعد.

في المقابل، رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد أجرى اجتماعا لكتلته التي تؤيد شرط لابيد إقامة حكومة طوارئ مهنية، بدون وزير المالية بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.

في المقابل أعلن رئيس حزب "يسرائيل بيتنو النائب "افيغدور ليبرمان" عبر حسابه في تويتر أنه "في حال تعهد رئيس لحكومة، وزير الأمن ورئيس هيئة الأركان لشعب إسرائيل بأن الحكومة قررت تصفية حماس وكل قادة الإرهاب ولن تكتفي بأمر أقل من ذلك، أنا سأنضم الى حكومة طوارئ وطنية بدون أية شروط".