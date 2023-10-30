منصور عباس للمواطنين العرب في إسرائيل:"الحاجة إلينا إصبحت أكثر أهمية لتشكيل جسر مستقبلي للمصالحة والسلام بين الشعوب"

رئيس القائمة الموحدة النائب منصور عباس يتوجه في رسالة الى المواطنين العرب في إسرائيل

توجه رئيس القائمة الموحدة النائب منصور عباس اليوم للمواطنين العرب في إسرائيل بطلب "عدم تشجيع جهات متطرفة وثانوية في المجتمع العربي على ضوء التوتر الذي خلقه الحرب".

وقال منصور عباس "الحكمة، المسؤولية، المصلحة العامة والرؤية المستقبلية بالنسبة لنا كمجتمع عربي-فلسطيني وأيضا كمواطني دولة إسرائيل، يفرض علينا قطع الطريق أمام جهات متطرفة وثانوية تحاول دفعنا الى الإصطدام والصراع مع الدولة، مؤسساتها الأمنية ومع المواطنين اليهود".

وأضاف عباس في تصريحاته خلال جلسة كتلته في الكنيست وقال:"بدلا من ذلك. يجب غلينا جميعا-عرب ويهود- الحرص على التعاون من أجل الحفاظ على السلام والهدوء وتعزيز نسيج العلاقات، التفاهم والتسامح والتغلب على هذه الأزمة بالطرق السلمية".

وتابع منصور عباس :"منذ انهيار جهود السلام في السنوات الأخيرة، وضياغ فرص تحقيق المصالحة وتسوية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين على ضوء الأحداث الصعبة، ، أصبح دورنا كمواطنين عرب أكبر، و إن الحاجة إلينا إصبحت أكثر أهمية لتشكيل جسر مستقبلي للمصالحة والسلام بين الشعوب".