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رئيس مجلس الأمن القومي:"المعركة صعبة، لا يوجد قتال بدون ثمن مؤلم".

i24NEWS

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تساحي هنعفي
Flash90تساحي هنعفي

تطرق تساحي هنغفي الى مراحل الحرب التي تخوضها اسرائيل في منطقة الجنوب وغزة

قال رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغفي بعد ظهر خلال كلمة له في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب في اليوم الـ25 من الحرب. إن "الهدف العملياتي الذي وضعه الجيش الإسرائيلي هو تدمير قدرات حماس والجهاد الإسلامي حتى لا يكون مزيد من التهديدات. الجيش الإسرائيلي ينفذ مهامه بقوة ودقة". 

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وأضاف هنغفي :"المرحلة الأولى-مرحلة الاحتواء وتطهير منطقة الجنوب من المخربين-انتهت. وبدأت المرحلة الثانية بعدها مباشرة - هجوم قوي على جميع تشكيلات العدو من البحر، الجو والبر.المرحلة التي بدأت في هذه الفترة- مرحلة الأنشطة البرية في شمال القطاع. هذه معركة صعبة. هي مرتبطة في الحرب بغزة. لا توجد حرب بدون ثمن مؤلم" 

وقال هنغفي :"نحن مصممون على الانتصار رغم الألم، هدف آخر هو خلق الظروف لعودة المختطفين الى بيوتهم وعائلاتهم. هذا التزامنا المقدس كأمة وكمواطنين". وبحسبه "المذبحة بددت الأوهام المحيطة بحماس، لا يوجد لديهم أي ضوابط. يجب عدم السماح للمنظمات الإرهابية السيطرة في قطاع غزة، الكابينيت أقر بالإجماع بأن يختفي حماس عن الوجود". 

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