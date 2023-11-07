سموتريش يدعو إلى إقامة منطقة عازلة "محظورة" بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية

بالإضافة، أشار سموتريتش إلى أن الحظر المفروض على قطف الزيتون بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية من شأنه أن يعمل على "إبعاد الناشطين الفوضويين اليساريين [الإسرائيليين] الذين يؤججون الأوضاع في المنطقة

أثار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش جدلاً بسبب دعوته إلى فرض حظر على قطف الزيتون في الأراضي الفلسطينية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ودعا بموازاة ذلك، إلى إنشاء مناطق محظورة تمنع تواجد الفلسطينيين بالقرب من هذه المستوطنات والطرق الرئيسية المؤدية إليها.

وساق الوزير سموتريتش المعروف بمواقفه اليمينة المتطرفة في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مزاعم بأن إسرائيل فشلت في الحفاظ على مستويات مقبولة من الأمن لمواطنيها في الضفة الغربية.

وإن حملت ذريعة سموتريش لاتخاذ هذه التدابير أكثر من وجه إلا أنها تتمحور بشكل عام حول مجتمع المستوطنين في إسرائيل، حيث أكد الوزير أن المناطق المحظورة ضرورية لمنع الهجمات العدائية على المستوطنين الإسرائيليين وبالتالي توفير الشعور بالأمن لهم.

علاوة على ذلك، زعم أن إنشاء المناطق الأمنية سيمنع "الاحتكاك الذي قد يؤدي إلى اشتعال المنطقة ويسبب لنا أضرارا دولية كبيرة". ومع ذلك، فإن مثل هذه الإجراءات التي تمنع المزارعين الفلسطينيين من جمع الزيتون في موسمه من المرجح أن تواجه انتقادات دولية شديدة وقد تؤجج التوتر في الضفة الغربية.

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وادعى سموتريش أنه أثار إمكانية إنشاء مناطق خالية من الفلسطينيين مع رئيس الوزراء نتنياهو عدة مرات في الأسابيع الأخيرة. ومن المفترض أن يكون رئيس الوزراء قد أصدر تعليماته لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي للتحقيق في الاقتراح. ومع ذلك، أشار سموتريتش إلى أنه لم يتم تنفيذ أو دراسة أي تغييرات في السياسة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار سموتريتش إلى أن الحظر المفروض على قطف الزيتون بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية من شأنه أن يعمل على "إبعاد الناشطين الفوضويين اليساريين [الإسرائيليين] الذين يؤججون الأوضاع في المنطقة".

واجهت إسرائيل انتقادات بسبب حوادث عنف ومضايقات قام بها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في أعقاب هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس.