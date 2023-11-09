الكنيست تصادق على أمر مؤقت يحظر الاستهلاك المنهجي للمضامين المحفزة على القيام بـ "أعمال عدائية"

ويحظر الأمر المؤقت، الذي سيكون ساري المفعول لمدة عامين، "الاستهلاك المنهجي والمطول" لمنشورات حماس وتنظيم الدولة الإسلامية التي تتضمن كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع لأعمال إرهابية أو توثيق أعمال إرهابية"

صادقت الكنيست ظهر (الأربعاء) في قراءتها الثانية والثالثة على حظر الاستمرار في استهلاك ما وصفته بـ "المضامين الإرهابية" كأمر مؤقت. صوت لصالح الاقتراح 13 عضو كنيست مقابل أربعة عارضوه. وحذرت المنظمات المعنية بالحقوق المدنية من أن هذا القانون قد يجرم المواطنين بجرائم إرهابية دون أي مبرر، واعترفت وزارة القضاء بأن القانون ليس له مثيل في العالم.

ويحظر الأمر المؤقت، الذي سيكون ساري المفعول لمدة عامين، "الاستهلاك المنهجي والمطول" لمنشورات حماس وتنظيم الدولة الإسلامية التي تتضمن كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع لأعمال إرهابية أو توثيق أعمال إرهابية وفق نص القانون. وفي الوقت نفسه، لن يُحظر استهلاك المحتوى الإرهابي بحال تم الانكشاف عليه بالصدفة أو بحسن نية أو لغرض مشروع.

جاء في شرح الاقتراح أن "القانون المؤقت يهدف إلى توفير أداة إضافية في الحرب ضد الإرهاب". ويهدف الحظر، بحسب التفسير، إلى منع الهجمات الفردية التي "ينبع الدافع لتنفيذها من جراء الاستهلاك المكثف للمضامين التي تشجع على هذه الأعمال من قبل المنظمات ذات التوجه القومي المتطرف".

وينص التفسير أيضًا على أن "المشاهدة المكثفة للمضامين القومية تلك والمنطوية على الحض والتحريض قد تؤدي إلى عملية تلقين، ونوع من غسيل الدماغ الذاتي، التي قد تصل إلى مرحلة عالية من النضوج مما قد يصل بالرغبة والدافع لارتكاب عمل إرهابي إلى مستوى عالٍ جدًا من النضج". ويرى المشرع أن "المحفز النهائي الذي سيخرج هذه المضامين إلى حيز التنفيذ قد يكون عاملاً عشوائياً لا يمكن توقعه أو منعه مسبقاً".

يأتي القانون في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة عقب هجوم حماس المفاجئ الذي حلف 1400 قتيل و5500 جريح و240 رهينة. ويُخشى من انزلاق التوتر إلى داخل الحدود الإسرائيلية وتأجيج العلاقات بين المواطنين العرب واليهود على خلفية النزعة القومية على غرار ما حدث عام 2021 كانعكاس لتأجج الأوضاع في غزة حيث اندلعت مظاهرات وأعمال عنف بحق الطرفين في المدن المختلطة ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا فاعلا ومركزيا في تلك الأحداث.