إسرائيل:بسبب تصريحات مرتبطة بالحرب في غزة فرض عقوبات على النائبتين عايدة سليمان وايمان خطيب

لجنة الأخلاقيات في الكنيست الإسرائيلي تفرض عقوبات على النائبتين العربيتين بعد تصرحات تتعلق بالحرب في غزة

فرضت لجنة الأخلاقيات البرلمانية في الكنيست عقوبات على النائبتين العربيتين ايمان خطيب ياسين من القائمة العربية الموحدة وعايدة توما سليمان من الجبهة الديموقراطية للسلام في أعقاب تصريحات لهما مرتبطتان بالحرب.

Olivier Fitoussi/Flash90 النائبة عايدة توما سليمان

وكانت خطيب صرحت خلال مقابلة في قناة الكنيست بأن مسلحي حماس "لم يذبحوا أطفالا أو يغتصبوا نساء" بعد مشاهدة فيلم الجيش الإسرائيلي عن الهجوم الدموي في 7 أكتوبر، والذي عرض أمام أعضاء الكنيست، إلا أنها أدانت جرائم حماس.حزبها لم يقبل هذه التصريحات في حينه، وطالب بإبعادها، وهي بنفسها اعتذرت وقالت إنها :"لم تقصد إنكار هذه الأفعال الشنيعة". رغم ذلك، أقرت لجنة الاخلاقيات في الكنيست بأنه يجب إبعاد خطيب مدة شهر من الكنيست وخصم أسبوعين من راتبها.

أعضاء اللجنة أوضحوا في قرارهم بأنه رغم اعتذار النائبة عن تصريحاتها في نفس الليلة أمام اللجنة وأمام الهيئة العامة للكنيست، لكن اللجنة وجدت أن في كلامها يوجد إنكار للمذبحة وانتهاكات تضر بثقة الجمهور بالكنيست.كما ذكر أعضاء اللجنة في قرارهم وفقا للبيان الصادر:"أنهم يعبرون عن اشمئزازهم الشديد من هذه التصريحات المشينة، ويؤلمهم الإهانة والجرح الجسيم لكرامة القتلى وذويهم وكل من تضرر من المجزرة البشعة".

أما النائب عايدة توما سليمان اتهمت الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب- بما يشمل مهاجمة مستشفيات في غزة، وإطلاق نار على نازحين . فرضت عليها عقوبات أشد والتي شملت إبعادها من الكنيست على مدار شهرين، وحرمانها من راتبها على مدار أسبوعين.

وأشار قرار اللجنة إلى أنه في رد وظهور عايدة توما سليمان أمام لجنة الأخلاقيات لفتت الى أنه في التغريدة التي نشرتها تعيد نقل شهادات وتشكل جزء من حرية التعبير السياسية الواسعة الممنوحة لعضو الكنيست.

وبحسب البيان الصادر:"تعتقد اللجنة أن اتهام الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب من قبل عضو كنيست، يساهم بجهود أعداء دولة إسرائيل للمساس بشرعية إسرائيل، سواء عن قصد أو غير قصد". كما أوضح أعضاء اللجنة بقرارهم أن :"اللجنة تأسف على أن النائب عايدة توما سليمان اختارت التمسك بموقفها، ولم تتراجع، أو تتأسف أو تتحفظ على كلامها، رغم البيان الرسمي للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي".

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