استطلاع للرأي: تراجع نسبة تأييد نتنياهو لرئاسة الحكومة إلى 29%

أظهر استطلاع رأي اسرائيلي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 29% فقط من الإسرائيليين يعتبرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ملائم لمنصب رئيس الوزراء. وأشار الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إلى أن 29% فقط من الإسرائيليين يعتبرون نتنياهو ملائما لمنصبه.

ووفق الاستطلاع، اعتبر 50% من الإسرائيليين، أي الغالبية، أن زعيم حزب "معسكر الدولة" عضو المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة.

وعلى خلفية تقدم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وانخفاض إطلاق الصواريخ من غزة الى اسرائيل، والاتصالات من أجل صفقة جزئية لإطلاق سراح الرهائن واستمرار النقاش العام حول مسألة المسؤولية عن الفشل في 7 أكتوبر - تعزز معسكر الدولة قوتها ووصلت إلى رقم قياسي بلغ 42 مقعدا، فيما تراجع حزب الليكود إلى 17 مقعدا.

وضعف تكتل أحزاب الائتلاف هذا الأسبوع إلى 42 مقعدا فقط (مقابل 43 الأسبوع الماضي)، في حين تعززت كتلة المعارضة والأحزاب العربية إلى 78 مقعدًا.

كما فحص الاستطلاع إمكانية تشكيل حزب يخوض الانتخابات، يترأسه رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، وفي هذه الحالة، يحصل "المعسكر الوطني" على 29 مقعدا، والليكود على 26 مقعدا، و"ييش عتيد" على 16 مقعدا، وحزب برئاسة يوسي كوهين على 12 مقعدا؛ فيما يحصل "شاس" على 10 مقاعد.

وفحص الاستطلاع إمكانية تشكيل حزب جديد يخوض الانتخابات، يترأسه رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، وفي هذه الحالة، يحصل "المعسكر الوطني" على 25 مقعدا، والليكود على 17 مقعدا، حزب برئاسة نفتالي بينيت على 17 مقعدا، و"ييش عتيد" على 14 مقعدا، فيما يحصل "شاس" على 10 مقاعد.

وكانت نتائج تقسييم المقاعد في استطلاع معاريف على النحو التّالي:

معسكر الدولة برئاسة بيني غانتس 42

الليكود 17

يش عتيد 14

شاس 8

يسرائيل بيتينو 8

يهدوت هتوراة 7

عوتسما يهوديت 6

الجبهة والتغيير 5

الموحدة 5

ميرتس 4

الصهيونية الدينية 4

ائتلاف نتنياهو : 42 - المعارضة: 78