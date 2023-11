عائلات المخطوفين يهيبون بأعضاء الكنيست: "ليس هذا الوقت لسن عقوبة الإعدام ضد منفذي هجوم 7 اكتوبر"

تعالت الأصوات داخل الكنيست، اليوم الإثنين، خلال تباحث لجنة الأمن القومي حول سن قانون لفرض عقوبة الإعدام على المخربين وفق التسمية، في إشارة إلى عناصر حماس المتورطين في الهجوم المفاجئ على البلدات المتاخمة لغلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي، بهدف إعداد مسودة القانون للقراءة الأولى.

وبحسب النشر في واينت فقد حضر نقاشات اللجنة مقترح القانون ووزير الأمن القومي ايتامار بن غفير. لكن عائلات المخطوفين اعترضت على توقيت النظر بمثل هكذا قانون وطالب ممثلوها بنداءات باكية بوقف الحديث عن هذا الإجراء في الوقت الحالي خشية المس بأحبائهم الموجودين في أسر حماس.

وطلب جيل ديكمان، أحد أقارب كرمل وياردن جات اللتين أسرتهما حماس يوم 7 أكتوبر، بتأثر بالغ من أعضاء اللجنة إزالة مشروع القانون من جدول الأعمال. وقال لبن غفير: "لقد توجهت إليك بالفعل الأسبوع الماضي وتوسلت إليك أن تتوقف، وألا تجني أي نوع من الثروة على ظهر معاناتنا الآن. لا داعي لإجراء محادثات حول عقوبة الإعدام في حين حياة أحبائنا في خطر. أنتم لا تفهمون ما يفعله ذلك بنا. لقد أصبحت في لحظة ابنا لعائلات الثكلى والمختطفين في آن واحد".

ودافع الوزير بن غفير عن سن القانون بهذا الوقت بالتحديد بقوله إنه يمسك بوجهة نظر أخرى معاكسة تماما لما يرونه. وأضاف أنه يعتقد أن المصادقة على عقوبة الإعدام الآن، ستلعب في صالح عودة المختطفين. وردت إحدى الحاضرات بالقول "بالتوابيت".

وأكد بن غفير أن الهدف من القانون هو "تذكيرنا بمن هم أعداؤنا. والغاية منه الردع ومنع تكرار هجمات مماثلة في المستقبل".

اعتبرت نوعام دان المندوبة عن عائلات الثكلى والمخطوفين عملية الانشغال في الكنيست في الوقت الحالي بعقوبة الإعدام على أن ذلك "عملية عدائية بحقنا وأنها مادة تفجيرية ستشكل خطرا مباشرا على حياة الرهائن بيد حماس". وأوضحت أنه لا حاجة لقانون خاص حتى نفرض اليوم عقوبة الإعدام على مخربين. ونوهت إلى أن "الحل العسكري ليس من المفروض ان يكون الحل الوحيد".

ودافع رئيس اللجنة تسفيكا فوغل عن دعوته لانعقاد اللجنة والتباحث في عقوبة الإعدام بقوله: "لقد تم تحديد أهداف العملية - تدمير حماس وإطلاق سراح المختطفين، ليست هناك أولوية، فالأهداف تسير جنبا إلى جنب، وأعتقد أن كلاهما يمكن تحقيقه. لن أترك حيا إرهابيا واحدا حتى يروي أحداث 7 أكتوبر ولا حتى في السجن هذه مهمتي ولهذا قررت إجراء المداولات أنا لا أنظر للقانون من باب الردع وإنما بمصطلحات القصاص والمستقبل بالنسبة لي لا يوجد فرق بين حماس والنازيين." وذكر فوجل أنه يود رؤية المختطفين يعودون إلى ديارهم، "لكن هذا لا يتناقض. يجب على دولة إسرائيل أن تدافع عن حقها في الدفاع عن نفسها وهذا ما أفعله اليوم في هذه المناقشة".

وأعرب أعضاء في المعارضة عن مساندتهم لعائلات المخطوفين فيما يخص هذا المطلب ونددوا بالخطوة قائلين لهم: "أنتم تعرضون حياة المخطوفين للخطر لإنجاح موقف سياسي".