الطائفة الدرزية في إسرائيل تعود للمطالبة بتغيير قانون القومية

بعد اشتعال المعارك في غزة وفقدان الطائفة الدرزية ستة جنود إسرائيليين خلال المعارك في القطاع

بعد مقتل ستة جنود إسرائيليين من الطائفة الدرزية في المعارك المشتعلة في غزة، عادت ضجة قانون القومية لتظهر من جديد، حيث يحاول مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، الترويج لقانون أساسي لصالح الدروز.

الجدل الدائر حول قضية قانون القومية، الذي يحدد إسرائيل كدولة اليهود، بينما يرسخ المكانة المتدنية للمواطنين الذين ينحدرون من عرقيات أخرى، يشغل كثيرين وسط حالة الحرب التي تعيشها إسرائيل، فمثلًا، حزب معسكر الدولة بقيادة بني غانتس يريد تعديل القانون ليخدم الدروز أيضًا، أما في الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، يفضلون ترك الأمر كما هو وسن قانون آخر، قانون أساس للطائفة الدرزية، يرسخ مكانتهم في المجتمع الإسرائيلي.

عودة ضجيج قانون القومية، لم يقتصر على أسوار الحكومة الإسرائيلية ومسؤوليها، بل عاد الشارع الدرزي ليطالب بإلغاء القانون في إشارة إلى أن هذا هو الوقت المناسب لتعرف إسرائيل أن الطائفة الدرزية تقاتل من أجلها

وبحسب مصادر من الكنيست الإسرائيلي فإن هدف مشروع القانون الجديد المتوقع، يهدف الى ابراز المكانة المهمة المميزة للطائفة الدرزية التي يخدم ابناءها في الجيش الإسرائيلي ليضمن حق أبناء الطائفة في الحصول على المساواة الكاملة في الحقوق، فضلًا عن الالتزام بالحفاظ على الثقافة الدرزية، والاعتراف بمساهمتها في الدفاع عن المجتمع الإسرائيلي، وتطوير البلدات الدرزية.

قبل إقرار قانون القومية في الكنيست، في يونيو/حزيران 2018، سُمعت اعتراضات من ممثلي الطائفة الدرزية، الذين خرجوا لاحقًا باحتجاجات ضده، زاعمون أن القانون يشير فقط إلى السكان اليهود في البلاد ويتجاهل الأقليات تمامًا. قيادات الطائفة اكدت أن الدروز أظهروا الولاء لإسرائيل وانهم دفعوا وما زالوا يدفعون بالدم ثمن ولائهم المطلق لها، ومع ذلك فإن قانون القومية يتجاهله ويتجاهل ولاءهم.