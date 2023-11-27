تقرير: توتر العلاقات بين رئيس الوزراء ووزير الأمن على خلفية توزيع الأموال الائتلافية

اتخذت الأمور منحى تصاعديا في أعقاب توجيه غانتس رسالة لرئيس الوزراء طالبه فيها بإجراء تقليصات جدية على حجم الأموال الائتلافية، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم نيته المصادقة على الميزانية بصيغتها الحالية

تشير بعض المصادر المطلعة إلى ارتفاع في منسوب التوتر بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير في مجلس الحرب رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس على خلفية انشغال نتنياهو بأمور تتسم بالصبغة السياسية على نحو يخالف أحد شروط انضمامه للحكومة بعد الإعلان عن الحرب ضد حماس في قطاع غزة والقاضي بعدم الاقتراب طيلة فترة الحرب من القضايا السياسية، وفق النشر في واينت.

اتخذت الأمور منحى تصاعديا في أعقاب توجيه غانتس رسالة لرئيس الوزراء طالبه فيها بإجراء تقليصات جدية على حجم الأموال الائتلافية، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم نيته المصادقة على الميزانية بصيغتها الحالية حيث أوضح أن الميزانية يجب أن تذهب بالأساس لمعالجة متطلبات الحرب وهدد بالانسحاب بحال لم يتحقق ما يدعو إليه.

ونوه مصدر مقرب من غانتس إلى حقيقة أن صناعات باكملها أغلقت أبوابها على خلفية امتثال مئات الآلاف من الإسرائيليين في خدمة الاحتياط والحكومة تواجه عجزا كبيرا ما يستلزم التحلي بالمسؤولية. وأضاف المصدر أن "زيادة بقيمة 500 مليون شيكل في ميزانية المدارس الدينية، وتخصيص أكثر من 400 مليون شيكل لصالح الوزارة المكلفة بالمهام الوطنية هي بلا هدف واضح، وزيادة رواتب المعلمين في برنامج لا يعتمد على نظام التعليم في البلاد بنسبة 40% بدلاً من 14% التي اتفقنا عليها هي بمثابة استفزاز للجمهور".

IDF spokesperson رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزور قطاع غزة في 26 نوفمبر 2023.

وبحسب التقرير فقد أشار المصدر إلى لب الممشكلة التي تتمثل برفض وزير المالية خصم 70 بالمائة من الأموال الائتلافية للعام المقبل البالغة 10 مليارات واكتفى بتحويل مليار واحد فقد للصالح العام".

وتلوح في الأفق كذلك معضلة التحقيق مع نتنياهو على خلفية الحرب في قطاع غزة، خطوة يدفع باتجاهها كبار المسؤولين في الجيش وهو ما يرفض غانتس أن يكون جزءا منه.