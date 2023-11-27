نتنياهو لنواب الليكود:"أنا الوحيد الذي سيمنع دولة فلسطينية بغزة والضفة بعد الحرب"

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع نتنياهو مع أعضاء حزب الليكود

صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال محادثات مع نواب في حزب الليكود إنه "الوحيد الذي سيمنع دولة فلسطينية في غزة ويهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية".

ووفقا لهيئة البث الرسمية كان قال نتنياهو لنواب الكنيست إن "الأمريكيين لم يرغبوا بأن ندخل في عملية برية. لم يرغبوا بأن ندخل الى الشفاء ، قمنا بهذا وأيضا في هذا. أنا أعرف بايدن منذ أكثر منذ 40 عاما ويمكنني التحدث مع الجمهور في الولايات المتحدة".النائب دافيد بيتون صرح بأحد الاجتماعات مع نتنياهو عن التصريح لعدم إدخال الوقود الى غزة :" "لا داعي للإدلاء بتصريحات لا يمكن تلبيتها".

وذكر التقرير أنه خلال الأسبوع الأخير اجتمع نتنياهو مع نحو عشرة نواب من الليكود، ولم يتحدثوا كثيرا في الاجتماعات عن السياسة، لكن نتنياهو يريد أن يحافظ على علاقة مع النواب ونقل الرسالة أنه لا ينوي الذهاب الى أي مكان بعد الحرب.