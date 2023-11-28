إسرائيل: الحكومة تقر الميزانية الجديدة لعام 2023 وسط نقاش محتدم

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فأعرب عن رضاه التام عن الميزانية الجديدة وقال "إن الميزانية تبلغ نحو 30 مليار شيكل، سترافق إسرائيل لمدة شهر ونصف - لصالح كل احتياجات الحرب"

وافقت الحكومة الليلة الماضية على اقتراح الميزانية الذي عرضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وذلك بالرغم من الموقف المعارض للميزانية بصيغتها الحالية من قبل الوزير بيني غانتس وحزبه.

واشتملت الميزانية على أموال ائتلافية أثارت استياء غانتس الذي قال إن ذلك يتنافى مع التفاهمات بشأن صرف الميزانية التي يجب أن تخصص بمعظمها للشؤون الحربية فيما لم يحول سموتريتش لخزينة الدولة وفق الادعاء سوى مليار واحد من أصل 10 مليارات.

وفي خطوة احتجاجية قد تترتب على إعادة النظر في الانضمام لحكومة الحرب، غادر نواب معسكر الدولة الثلاثة (غانتس وغادي ايزنكوت وحيلي تروبر) الجلسة معلنين معارضتهم للتصويت، فيما امتنع وزير العلوم والابتكار في حزب الليكود، أوفير أكونيس، عن التصويت.

وتبلغ الميزانية المعتمدة لفترة الحرب 30.3 مليار شيكل، ومن المفترض أن تلبي الاحتياجات الأمنية والمدنية للحرب. من جانبه قال وزير المالية سموتريتش: "في هذه الميزانية نواصل (ماليا) تغطية الناجين والمهجرين والاقتصاد بأكمله والشركات والعاملين لحسابهم الخاص وجميع مواطني إسرائيل. نحن نعيد معًا بناء الشعور بأن هناك دولة يمكن الاعتماد عليها وقت الحاجة."

وعقب عضو الكنيست في معسكر الدولة غدعون ساعر على إقرار المزانية بقوله: "نحن ندخل فترة اقتصادية صعبة للغاية، فيها الكثير من عدم اليقين". وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن تكون لنا القدرة على الاستجابة لنفقات الحرب، سواء الأمنية أو النفقات المدنية المرتبطة بها. ومن ناحية أخرى، يجب علينا تجميد كل ما هو غير مطلوب وضروري. وللأسف، لم يؤخذ ذلك في الحسبان هنا".

Amos Ben-Gershom / GPO رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (وسط) يزور كيبوتس كفار عزة مع إيلون موسك.

أما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فأعرب عن رضاه التام عن الميزانية الجديدة وقال "إن الميزانية تبلغ نحو 30 مليار شيكل، سترافق إسرائيل لمدة شهر ونصف - لصالح كل احتياجات الحرب". مشيرا إلى أنها "ميزانية كبيرة ومهمة وضرورية لصالح جميع مواطني إسرائيل".