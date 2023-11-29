بن غفير وسموتريش يهددان بالإنسحاب من الحكومة الإسرائيلية ان ابرم اتفاق وقف اطلاق بموجب شروط حماس

جاء هذا بعد التقارير عن إمكانية ابرام اتفاقيات لصفقة تبادل كبيرة والتوصل لتهدئة طويلة المدى بين إسرائيل وغزة

أوضح كل من وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير أنهما سينسحبان من الحكومة ان اتخذ قرار الصفقة التي اقترحتها حماس لمواصلة وقف إطلاق النار، أي أن الأمر سيؤدي بنهاية المطاف الى حل الحكومة الإسرائيلية.

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن معارضة الوزيرين سموتريش وبن غفير للصفقة، والتي يعارضها أيضا الجهاز الأمني، مرتبطة بأنها ستلغي البند ألأول في أهداف الحرب- هزيمة حماس والأمر الذي عرف في الائتلاف على أنه "خط أحمر"، إن حلت الحكومة احتمال أن يصبح نتنياهو رئيسا للحكومة ستكون منخفضة جدا.

وذكرت "عوتسماة يهوديت" تعقيب على ما ورد في "كان" أنه "في حال عرضت على الحكومة صفقة تؤدي الى وقف الحرب، كل أعضاء الكنيست من الحزب برئاسة ايتمار بن غفير سينسحبون من الائتلاف" وأضاف البيان :"عوتسماة يهوديت لن تكون جزءا في حكومة تتيح استمرار وجود حماس.