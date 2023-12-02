رئيس المعارضة الإسرائيلية يعرض وثيقة عن اليوم ما بعد انتهاء الحرب في غزة، اليكم أهم ما جاء فيها

يرى رئيس المعارضة الإسرائيلية أهمية كبيرة لتحديد السياسات التي ستتبعها إسرائيل مع القطاع بعد انتهاء الحرب

نشر رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم السبت ورقة موقف حول مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء المعارك والقتال داخل القطاع وقال "الوثائق السياسية لا زالت مملة وخطيرة سياسيا، لذلك فإن نتنياهو يحذر منها".

وتابع لابيد :"فما يخلق مشكلة، أنه إذا لم يتم صياغة سياسة، لن تكون هناك سياسة، وأفضل مثال على هذا أمامنا، دولة إسرائيل تخوض حربا في غزة، ولا توجد حرب أكثر عدالة منها، وجميعنا نتفق على أهدافها، لكن السؤال فقط كيف سنصل الى هناك، انما أيضا ماذا سيحدث في اليوم الذي يليه، سياسات منظمة، وحكومات نشطة، لا يمكنها التقدم الى الأمام بدون أن تحدد لنفسها إلى أين ستتجه".

وجاء في الوثيقة التي أعدها الحزب، بعد الحصول على استشارة مسؤولين سابقين في الجهاز الأمني بينهم الجنرال احتياط جيورا ايالاند، ومسؤولين في الإدارة الأمريكية،أن وقف القتال في القطاع ينتهي فقط بعد استكمال أهداف الحرب: القضاء على نظام حماس وقياداته وإعادة المختطفين.

في المرحلة الأولى سيتم توكيل إدارة غزة مدنيا بصورة مؤقتة الى فريق دولي بقيادة أمريكية وبمشاركة دول عربية (بدون تركيا وقطر) ومسؤولين محليين في القطاع غير مرتبطين مع حماس. الفريق سينشغل بالإدارة، وإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية لسكان القطاع وسيبني هيئة تحل محل اونروا. في الوقت نفسه المعركة ستتحول الى الشمال، وهناك ستعمل إسرائيل على تطبيق قرار الأمم المتحدة 1701 لإبعاد حزب الله من الحدود الشمالية. وذكر في الوثيقة "ان لم تنجح الجهود السياسية ستعمل إسرائيل عسكريا على إبعاده من هناك".